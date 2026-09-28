Por: CENET

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El Gobierno nacional enfrenta un reto significativo relacionado con el pago de las mesadas pensionales para los meses de noviembre y diciembre de 2026. De acuerdo con declaraciones de la ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, se detectó un faltante cercano a los $5 billones en el presupuesto necesario para cubrir estas obligaciones. Esta situación salió a la luz tras la llegada de la nueva administración, cuando se hizo evidente la existencia de inconsistencias entre los recursos presupuestados por el gobierno anterior y las verdaderas necesidades del sistema pensional colombiano.

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La ministra López Fuentes enfatizó que la administración actual identificó que la planeación presupuestal que recibió era insuficiente para responder por el pago de las pensiones, situación que fue advertida públicamente. Según sus palabras, el Ejecutivo encontró una dificultad presupuestal cercana a $5 billones para cubrir las mesadas de los dos últimos meses de 2026. La funcionaria destacó que el gobierno actuó con transparencia respecto a esta situación, informando al país y tomando medidas inmediatas para buscar una solución.

El presupuesto destinado a Colpensiones para el año 2026 asciende a $35,8 billones en recursos provenientes de la Nación. De ese monto, aproximadamente $30 billones ya estaban incluidos en el Presupuesto General de la Nación desde el periodo anterior. Sin embargo, alrededor de $5,4 billones, aunque presupuestados, fueron dejados ‘sin situación de fondos’; esto significa que no estuvieron disponibles de manera efectiva, impidiendo su uso para pagar mesadas a los jubilados, según explicó López Fuentes.

Ante este panorama, el Gobierno, a través del Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Colpensiones, conformó mesas técnicas con el propósito de encontrar alternativas que permitan garantizar la disponibilidad de esos recursos y, en consecuencia, mantener la continuidad de los pagos pensionales. La ministra aseguró que ya cuentan con una hoja de ruta para superar esta contingencia presupuestal y reiteró su compromiso de proteger a los pensionados, quienes dependen de estas mesadas para cubrir sus necesidades básicas como alimentos, servicios y medicamentos.

Finalmente, López Fuentes recalcó que el Gobierno tratará como prioritaria la protección de los derechos adquiridos de los jubilados, afirmando que los recursos destinados a ellos “son sagrados” y que el Estado tiene la obligación de cumplir con el pago oportuno. Insistió en que ninguna consecuencia de mala planeación financiera repercutirá en quienes trabajaron y cotizaron toda su vida, subrayando que se tomarán todas las medidas necesarias para dar tranquilidad a los pensionados y sus familias.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo afectará el faltante presupuestal al pago de las pensiones en Colombia en 2026?

De acuerdo con lo señalado por la ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, aunque existe un faltante cercano a los $5 billones para cubrir las mesadas de noviembre y diciembre de 2026, el Gobierno ha puesto en marcha mesas técnicas y ya cuenta con una hoja de ruta para solucionar esta contingencia. Por tanto, la funcionaria aseguró que no habrá afectaciones para los pensionados y que los pagos se harán de manera oportuna, protegiendo los derechos adquiridos de los jubilados.

¿Qué significa que los recursos estén ‘sin situación de fondos’ en el Presupuesto General de la Nación?

Según explicó la ministra López Fuentes, cuando un valor está ‘sin situación de fondos’ significa que aparece incluido en el presupuesto, pero no cuenta con disponibilidad efectiva para ser utilizado. En otras palabras, aunque los recursos fueron asignados en el papel, no fueron desembolsados o asegurados para su utilización en el pago de las obligaciones pensionales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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