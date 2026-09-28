El Gobierno de Estados Unidos hizo un llamado a ciudadanos estadounidenses y extranjeros para que reporten posibles casos de fraude o uso indebido de visas.

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La petición fue difundida por Christopher Landau, subsecretario de Estado de Estados Unidos, quien señaló que el Departamento de Estado tiene la responsabilidad de verificar que las personas que ingresan al país cumplan las condiciones bajo las cuales recibieron sus visas.

El funcionario puso como ejemplos de posibles abusos los casos de personas que permanecen en Estados Unidos después de que vence el periodo autorizado o que realizan actividades que no están permitidas por el tipo de visa que tienen.

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“Si conoce, o tiene razones para creer, que alguien está abusando de los términos de su visa […] háganoslo saber y lo investigaremos”, señaló Landau en una publicación en X.

El llamado está acompañado de un mecanismo oficial mediante el cual se puede entregar información al Departamento de Estado.

Through its authority over US visas, the @StateDept plays a critical role in deciding who enters our country and under what conditions. Unfortunately, many people engage in visa fraud, either overstaying their visas or engaging in activities (e.g., employment) not authorized by… — Christopher Landau (@DeputySecState) September 28, 2026

¿Qué casos de abuso de visa pide reportar Estados Unidos?

El Departamento de Estado explica que busca recibir información relacionada con posibles casos de fraude o uso indebido de visas para iniciar una revisión.

Entre las situaciones mencionadas por Landau están las personas que permanecen en territorio estadounidense más allá del periodo autorizado o quienes desarrollan actividades que su visa no les permite realizar, como determinados empleos.

La página oficial del Departamento de Estado señala que las denuncias deben incluir la mayor cantidad posible de información sobre el presunto caso, pues los datos de identificación pueden facilitar una eventual investigación.

El formulario permite reportar información sobre la persona sospechosa, incluyendo, cuando se conozcan, datos como nombre, nacionalidad, dirección, teléfono, correo electrónico, número de pasaporte o visa y perfiles en redes sociales.

También contempla la posibilidad de reportar a una empresa, institución educativa, firma de abogados u otra entidad que presuntamente esté involucrada en un caso de fraude o uso indebido de visas.

¿La denuncia ante Estados Unidos puede ser anónima?

Sí. El Departamento de Estado señala expresamente que el formulario puede enviarse de manera anónima.

No obstante, quienes entreguen su nombre y correo electrónico podrán ser contactados posteriormente si las autoridades necesitan hacer preguntas adicionales sobre la información suministrada.

La dependencia también advierte que la información proporcionada puede utilizarse para iniciar o respaldar una investigación y que determinados datos podrían compartirse con otras autoridades federales, estatales, locales o extranjeras cuando corresponda.

Además, el formulario incluye una advertencia sobre la entrega deliberada de información falsa: quien lo diligencie debe declarar que los datos suministrados son correctos según su conocimiento y que proporcionar información falsa de manera consciente puede acarrear sanciones.

Así funciona el formulario para reportar fraude de visas

El mecanismo está disponible en el sitio oficial del Departamento de Estado y solicita información sobre el presunto caso.

Entre los datos que pueden suministrarse están la identidad de la persona involucrada, sus documentos de identificación migratoria, información de contacto, nacionalidad y perfiles en redes sociales.

También se puede explicar cuál sería la conducta que constituye el posible fraude o uso indebido de la visa y aportar información adicional que pueda ayudar a las autoridades en la revisión del caso.

El Departamento de Estado aclara que este formulario está destinado a posibles casos relacionados con el sistema migratorio y de visas. Para otros delitos o situaciones que representen una amenaza inmediata para la seguridad pública o nacional, recomienda acudir a la autoridad correspondiente.

El llamado de Landau se conoce además en un momento en el que el Gobierno de Estados Unidos ha ampliado las medidas de revisión y control migratorio. El propio Departamento de Estado anunció el 18 de septiembre que desde el primero de octubre ampliará la revisión de presencia en línea para determinadas categorías adicionales de visas de no inmigrante.

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