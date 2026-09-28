Por: EL PILON SA

Noticias sobre Valledupar, el Cesar y el vallenato: artículos, videos, fotos y el más completo archivo de noticias de Colombia y el mundo en El Pilón. Visitar sitio

El Gobierno de Estados Unidos revocó la visa de la senadora Martha Peralta Epieyú, representante del departamento de La Guajira por el partido MAIS y miembro de la coalición del Pacto Histórico. Esta medida se enmarca en la nueva política impulsada por el Departamento de Estado norteamericano para actuar frente a ciudadanos extranjeros a quienes considera involucrados en actos de corrupción o narcotráfico que atenten contra la estabilidad democrática en la región. De acuerdo con la información publicada en el sitio web oficial del Departamento de Estado, la restricción de visa se extiende también a los familiares directos de Peralta, impidiendo su ingreso a territorio estadounidense.

Sigue a PULZO en Discover

Esta decisión forma parte de la iniciativa Escudo de las Américas, orientada a coordinar esfuerzos para sancionar a individuos considerados amenazas para la seguridad, el Estado de derecho y las instituciones democráticas. El Departamento de Estado explicó que, bajo la sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, esta política permite restringir visas a ciudadanos extranjeros y sus allegados mientras se recogen elementos sobre sus acciones. Así, el Gobierno estadounidense puede impedir el ingreso de personas sospechosas sin requerir una condena judicial mientras avanza la evaluación de sus casos.

Martha Peralta confirmó que se enteró de la revocatoria a través de los medios, pues aún no ha recibido una comunicación oficial ni conoce los motivos detallados de la decisión. La senadora indicó que iniciará trámites ante la Cancillería y el propio Gobierno de Estados Unidos con el fin de obtener información formal y esclarecer los argumentos que llevaron a la medida.

En Colombia, Peralta enfrenta una investigación formal en la Corte Suprema de Justicia por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho impropio. El proceso se deriva del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y tiene como eje principal el supuesto direccionamiento de contratos en la entidad. Uno de los contratos analizados corresponde a la suscripción en octubre de 2023 de un acuerdo por cerca de $2.170 millones para alquiler de maquinaria y volquetas en Riohacha, La Guajira. Según la Corte, se examinan posibles intervenciones de la congresista en favor de algunos contratistas, sustentadas en testimonios del exdirector de la UNGRD, Olmedo López, y el exsubdirector, Sneyder Pinilla.

La revocatoria de la visa es una determinación independiente tomada por el Gobierno de Estados Unidos, que no implica un fallo judicial en Colombia, donde la investigación contra Peralta sigue en curso en la Corte Suprema de Justicia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Estados Unidos revocó la visa de Martha Peralta y de sus familiares directos?

De acuerdo con la información oficial del Departamento de Estado de Estados Unidos, la revocatoria de la visa a Martha Peralta y sus familiares se fundamenta en una política migratoria que actúa contra quienes puedan estar involucrados en corrupción o narcotráfico, bajo el marco de la iniciativa Escudo de las Américas. La medida se toma sin requerir una sentencia judicial y mientras se recopilan elementos relevantes sobre los hechos atribuidos, para impedir la entrada a individuos considerados amenazas a la democracia.

¿Cuáles son las acusaciones que enfrenta Martha Peralta en la Corte Suprema de Justicia de Colombia?

Según el proceso adelantado por la Corte Suprema de Justicia, Martha Peralta es investigada por presunto tráfico de influencias y cohecho impropio, relacionados con el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La Corte indaga su posible participación en el direccionamiento de contratos, entre ellos uno por aproximadamente $2.170 millones, con base en testimonios de exfuncionarios de la entidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.