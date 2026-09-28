Por: France 24

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Según una investigación de ‘El Mundo’, la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) advirtió recientemente a varios países del Mediterráneo sobre la posibilidad de una operación rusa con drones en esa región. El escenario, basado en información proporcionada por funcionarios lituanos citados por el mencionado diario español, describe el posible lanzamiento de drones hacia España, Francia o Italia desde embarcaciones rusas camufladas como buques mercantes.

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De acuerdo con ‘El Mundo’, los aparatos identificados serían drones modelo Gerbera, más ligeros y pequeños que los Shahed o Geran, conocidos por sus ataques en Ucrania. Aunque los Gerbera no pueden portar grandes cargas explosivas, podrían causar daños menores o ejecutar incursiones simbólicas, llegando a las costas del sur de Europa en menos de dos horas. Sin embargo, el presidente francés Emmanuel Macron, entrevistado por ‘TF1’ y ‘France 2’, desmintió que la CIA haya transmitido este tipo de alerta al gobierno francés, subrayando un ambiente de incertidumbre respecto a la veracidad y finalidad de tales revelaciones.

Mark Lacy, especialista de la Universidad de Lancaster, señala que estas informaciones pueden formar parte de una estrategia de guerra informativa, donde tanto Rusia como países occidentales tendrían motivos para difundir amenazas que siembren dudas y preocupación. Incluso, según Lacy, solo el temor puede resultar tan efectivo como un ataque real. A su vez, el experto británico considera que los países occidentales buscan visibilizar estos riesgos para mostrar una actitud firme y advertir a Rusia ante posibles acciones.

No obstante, la hipótesis de que Rusia utilice operaciones híbridas en el Mediterráneo, combinando ataques físicos y digitales, parecería “absolutamente posible”, según Mario Baumann del Instituto Alemán de Política Exterior (DGAP). Aunque los países más afectados suelen ser los del centro y norte de Europa, organizaciones de seguridad han documentado injerencias rusas en España y Francia en años recientes, en eventos como el apoyo al separatismo catalán o ataques informáticos.

Los analistas consultados por ‘El Mundo’ y otros medios coinciden en que drones como los Gerbera pueden servir como herramientas para infundir ansiedad social, sobre todo ante próximas elecciones en estos países. Además, el acceso de Rusia al Mediterráneo, sumado a la posible colaboración de redes de crimen organizado, incrementa la preocupación de las autoridades. Julian Pawlak, del Instituto Alemán de Asuntos Internacionales y de Seguridad (SWP), recuerda que focos menos esperados como el sur de Europa pueden ser vulnerables, dado que la percepción de la amenaza es menor en esa región, lo que podría facilitar incursiones o sabotajes de carácter híbrido.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es la guerra híbrida y cómo operan los drones rusos Gerbera según la CIA?

La guerra híbrida es una estrategia que combina tácticas convencionales y no convencionales, como ataques cibernéticos, campañas de desinformación y acciones militares encubiertas. Según la investigación citada por ‘El Mundo’, los drones rusos Gerbera serían usados en potenciales incursiones desde buques mercantes rusos, con la capacidad de llegar rápidamente a las costas del Mediterráneo. Aunque su carga explosiva es limitada, su fin sería crear inquietud y dañar objetivos simbólicos.

¿Por qué España, Francia e Italia serían el foco de eventuales ataques híbridos rusos?

Expertos citados en el reportaje aseguran que estos países del sur de Europa podrían ser vistos como “el punto débil” del continente, ya que tienen menor percepción de amenaza rusa y enfrentan importantes citas electorales en 2027. La posible vulnerabilidad, combinada con la influencia que pueden ejercer operaciones híbridas en comicios y opinión pública, convierte a estas naciones en blanco potencial de acciones diseñadas para desestabilizar políticamente, según los análisis recogidos por ‘El Mundo’.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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