Por: Caracol TV

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Al menos diez personas, entre alpinistas y guías nepalíes, permanecen desaparecidas en el campamento base del monte Himlung, cuya cima alcanza los 7.126 metros, luego de que una avalancha arrasara la zona el pasado domingo. De acuerdo con Bibhuti Chand Thakur, representante de la empresa Himalaya Holidays Trekking, "Ocho miembros de nuestro equipo de expedición y otros dos pertenecientes a otra compañía están desaparecidos". Thakur subrayó que todos los desaparecidos son ciudadanos de Nepal.

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Las labores de búsqueda y rescate se han visto obstaculizadas debido a las condiciones meteorológicas extremas que afectan actualmente a la región. Dos helicópteros y un equipo de rescate están preparados, pero no han podido operar a causa de la persistente niebla y las fuertes nevadas que cubren el área. Este clima adverso también provocó, días antes, la cancelación de ascensos en el Manaslu, la octava montaña más alta del mundo, así como la suspensión de actividades en el Dhaulagiri.

Nepal había emitido más de 500 permisos para la temporada de alpinismo de final de año, y la mayoría de estos estaban destinados a expediciones en el Manaslu. Sin embargo, el país enfrenta una emergencia nacional desencadenada por lluvias ininterrumpidas desde el jueves pasado. Estas precipitaciones han destruido carreteras e inducido corrimientos de tierra, agravando la situación dejada por un deslave registrado el 26 de agosto, que causó más de 1.400 fallecidos y dejó a unas 5.700 personas desaparecidas. Como país que alberga ocho de las catorce montañas más altas del mundo, Nepal depende considerablemente del turismo de alpinismo, una fuente de ingresos crucial en un contexto rural predominante.

La tragedia reciente revive la advertencia pronunciada por el primer ministro de Nepal, Balendra Shah, ante la comunidad internacional. Shah destacó que la devastadora riada ocurrida en agosto en el valle del Himalaya debe entenderse como "una advertencia para el mundo" sobre la amenaza que implica la crisis climática global para las naciones más vulnerables. El mandatario insistió en la necesidad de que los líderes mundiales transformen esas advertencias en acciones concretas, ya que Nepal continúa en proceso de recuperación, con más de 6.000 personas todavía desaparecidas y un alto costo económico: el 10% de su PIB será requerido para afrontar la reconstrucción posterior al desastre.

De acuerdo con información de EFE y AFP.

¿Cuáles fueron las causas de la avalancha en el Himlung en Nepal?

La avalancha que ocurrió en la base del monte Himlung fue atribuida a las fuertes nevadas y las condiciones climáticas adversas que han afectado a Nepal en los últimos días, según información proporcionada por los organizadores de la expedición a EFE y AFP. Estas precipitaciones masivas han sido recurrentes y han forzado incluso la cancelación de otras expediciones en picos como el Manaslu y el Dhaulagiri.

¿Cómo afecta la crisis climática y las lluvias intensas a la seguridad en expediciones en Nepal?

De acuerdo con el primer ministro Balendra Shah, la crisis climática y las lluvias intensas han elevado notablemente los riesgos para montañistas y comunidades. Las precipitaciones incesantes causan avalanchas, corrimientos de tierra y bloquean vías de rescate, dificultando tanto las expediciones como las operaciones de socorro, además de provocar tragedias humanas y enormes pérdidas económicas en Nepal.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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