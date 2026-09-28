Una nueva tragedia sacude las montañas del Himalaya. Una avalancha en el campamento base del monte Himlung, en Nepal, dejó cuatro personas muertas y otras 12 desaparecidas, mientras los equipos de rescate continúan las labores de búsqueda en medio de las difíciles condiciones climáticas.

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(Ver también: Revelan cifra de muertos y heridos luego de avalancha en Nepal; turistas, entre víctimas)

El desastre ocurrió en las últimas horas y afectó a un grupo de trabajadores nepaleses que preparaba la zona para la llegada de montañistas extranjeros.

La emergencia se registró en el distrito de Manang, en una montaña que alcanza los 7.126 metros de altura. Según los reportes de medios locales, las personas afectadas hacían parte del personal de apoyo de distintas expediciones, entre ellas guías de montaña y trabajadores encargados de preparar los campamentos. Ninguno de los clientes extranjeros había llegado todavía al lugar.

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Los aterradores videos de la emergencia en Nepal

Las imágenes y los videos relacionados con la avalancha han puesto en evidencia la magnitud de la emergencia en una de las regiones montañosas más imponentes del planeta. La fuerza de la naturaleza y las condiciones extremas que enfrentan quienes trabajan en estas zonas dejan una escena que resulta difícil de dimensionar desde la distancia.

NEW – Massive landslide hits Nepal, huge mountain collapses into river pic.twitter.com/8vNSzjT4ss — Insider Paper (@TheInsiderPaper) September 28, 2026

A massive landslide has struck Nepal and the footage is hard to believe It looks like an entire mountain collapsed in seconds pic.twitter.com/P3vUPZMj6X — Surajit (@surajit_ghosh2) September 28, 2026

La tragedia también refleja los riesgos que afrontan los equipos de montañismo, incluso antes de que comiencen las expediciones. En este caso, los trabajadores se encontraban preparando el campamento para recibir a los escaladores cuando fueron sorprendidos por la avalancha. Las condiciones meteorológicas han complicado las operaciones de búsqueda y el acceso de los rescatistas al lugar.

Cuatro muertos y 12 personas siguen desaparecidas

El balance conocido este lunes 28 de septiembre señala que los equipos de búsqueda recuperaron cuatro cuerpos. Las víctimas fueron identificadas como Birendra Gurung, Ghanshyam Rai, Chhebi Bhote y Pasang Bhote, de acuerdo con la Asociación Nacional de Guías de Montaña de Nepal.

Las autoridades y los equipos de rescate mantienen las labores para encontrar a las otras 12 personas que permanecen desaparecidas. Sin embargo, el mal tiempo y las dificultades para movilizarse por la montaña condicionan el avance de las operaciones.

(Ver también: Aparece video del momento exacto de avalancha en Nepal; se llevó puentes, casas, carros y personas)

Nepal sigue enfrentando emergencias en el Himalaya

La avalancha ocurre semanas después de otra catástrofe en la región, cuando el colapso de un glaciar en la zona fronteriza entre Nepal y China desencadenó una avalancha de hielo y rocas, seguida de inundaciones que destruyeron poblaciones e infraestructura.

Aquella emergencia dejó cientos de muertos y más de mil personas desaparecidas, según los primeros balances reportados por Reuters. La magnitud del desastre obligó a desplegar operaciones de rescate en una extensa zona afectada por el desplazamiento de lodo, rocas y agua.

Ahora, la emergencia en el monte Himlung vuelve a poner la atención sobre los peligros que enfrentan las comunidades y los trabajadores de las zonas de alta montaña, donde las nevadas, las lluvias y la inestabilidad del terreno pueden convertir una jornada de trabajo en una tragedia.

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