Equipos de rescate libran una carrera contra el tiempo para ubicar a unos 1.300 desaparecidos tras una megainundación y una serie de deslizamientos de tierra que, hasta el momento, han cobrado la vida de al menos 289 personas en la zona fronteriza entre Nepal y la región autónoma china del Tíbet. La tragedia, catalogada por los expertos como un fenómeno de proporciones catastróficas, fue desencadenada por el desplome de un glaciar de tal violencia que los sismógrafos del Instituto Geológico de Estados Unidos (USGS) lo registraron como un evento sísmico de magnitud 5,2.

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Las imágenes de video captadas por cámaras de seguridad muestran cómo una imponente pared de lodo, rocas y escombros barrió con edificaciones de varios pisos en el valle del río Trishuli, en el distrito de Nuwakot, y en el valle del Bhote Koshi. La Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó que unas 10.000 familias en territorio nepalí requieren asistencia urgente. Entre los desaparecidos figuran al menos 517 turistas extranjeros de diversas nacionalidades, complicando las labores de rastreo en medio de toneladas de lodo. Testimonios desgarradores reflejan el impacto de la catástrofe; un residente local identificado como Raju Bhadel relató con angustia la situación de sus allegados: “Estaban llorando y dijeron que toda su casa había sido arrasada. Tres miembros de la familia fueron rescatados, pero su hermano sigue desaparecido”.

La dimensión del desastre movilizó a la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR), cuyo director en el país, David Fisher, advirtió que “pueblos enteros y zonas de mercado han quedado arrasados”. A esto se suma la advertencia lanzada por Qianggong Zhang, jefe de riesgos climáticos del Centro Internacional para el Desarrollo Integrado de las Montañas (ICIMOD): “Dado que aún hay un bloqueo en la parte alta del río fronterizo entre Nepal y China, las autoridades advierten que podría ocurrir una segunda inundación”.

Ante la magnitud de la emergencia, gobiernos y líderes globales han manifestado su respaldo. Estados Unidos prometió un paquete inicial de 500.000 dólares en ayuda humanitaria, mientras que el papa León XIV expresó su profunda consternación. A través de un telegrama firmado por el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, el pontífice manifestó que “Su Santidad el Papa León XIV se entristeció al conocer la pérdida de vidas y la devastación causadas por las inundaciones repentinas en Nepal”. Mientras continúan los operativos aéreos y terrestres del Ejército nepalí, los científicos recuerdan que la intensidad de estos eventos climáticos extremos en el sur de Asia continúa agravándose debido al cambio climático.