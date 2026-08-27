Este miércoles 26 agosto, Nepal sufrió una catástrofe natural de gran magnitud. Una enorme masa de hielo y roca se desprendió en el Himalaya, cerca de la frontera entre Nepal y el Tíbet, y provocó una avalancha de agua, barro y escombros que arrasó varias poblaciones.

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(Vea también: Revelan cifra de muertos y heridos luego de avalancha en Nepal; turistas, entre víctimas)

Un video compartido en redes sociales recreó con claridad la cadena de eventos que provocó la devastadora inundación relámpago. Según la explicación que acompaña las imágenes, una enorme avalancha de hielo y roca proveniente de un glaciar inició una reacción en cadena cerca de la frontera.

Los escombros bloquearon el río, formaron un lago barrera temporal y, al ceder el bloqueo, liberaron una poderosa oleada de agua, lodo y debris que se precipitó río abajo. El resultado fue la catástrofe registrada en Gyirong (Tíbet) y en el distrito de Rasuwa (Nepal).

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La secuencia que resume el material es precisa: derrumbe glacial → bloqueo de escombros → lago barrera temporal → rotura → inundación relámpago devastadora.

Acá, las imágenes en cuestión:

What Actually Triggered the Nepal–Tibet Border Flash Flood? A massive ice and rock avalanche from a glacier triggered a chain reaction near the Nepal–China border. The avalanche and debris blocked the river, forming a temporary barrier lake. When the blockage gave way, a… pic.twitter.com/raaCcjQClO — Deadly Kalesh (@Deadlykalesh) August 27, 2026

Inicialmente, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) reportó un sismo de magnitud 4.4 en la zona. Sin embargo, tras revisar datos de estaciones sísmicas cercanas, ondas de largo periodo e imágenes satelitales, la agencia determinó que no se trató de un terremoto.

La señal sísmica —finalmente evaluada en magnitud 5.2— fue ocasionada por el colapso glacial y el flujo de escombros. “No ocurrió un terremoto”, concluyó el USGS.

Autoridades nepalesas, a través de la Autoridad Nacional de Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMA), indicaron que un análisis preliminar de imágenes de Planet Labs apunta a un deslizamiento de nieve y roca en la frontera, a unos 20 kilómetros al noreste del paso de Rasuwagadhi.

El material ingresó al río Lhende (conocido en Nepal como Bhotekoshi o Bhote Koshi), tributario del Trishuli. Expertos del Centro Internacional para el Desarrollo Integrado de las Montañas (ICIMOD) y geólogos chinos coinciden en que una avalancha de hielo y roca desde un glaciar en altura (en torno a los 5.200 metros) fue el detonante.

Acá, un video de la tragedia:

#Mundo | Autoridades chinas, nepalíes y de Corea del Sur buscan contactar a agencias dedicadas a movilizar peregrinos que se dirigían al santuario del monte Kailash, en la frontera entre la China y Nepal para obtener noticias sobre el impacto de la poderosa avalancha de tierra y… pic.twitter.com/1KV2CJ2sNG — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 26, 2026

El desastre se produjo la mañana de este miércoles y el flujo alcanzó el puerto fronterizo de Gyirong en cuestión de minutos y luego se desplazó hacia Timure, Syabrubesi y otras localidades de Rasuwa, extendiéndose río abajo por el sistema Trishuli.

Videos de seguridad y testimonios muestran una pared de agua, lodo y rocas que arrasó infraestructuras, puentes, viviendas y proyectos hidroeléctricos. Las cifras de víctimas y desaparecidos han ido subiendo de forma significativa a medida que avanzan las labores de rescate en ambos lados de la frontera.

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