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El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, realizó un viaje secreto a Emiratos Árabes Unidos durante el fin de semana, en un contexto marcado por crecientes cuestionamientos sobre su conocimiento previo respecto a los ataques perpetrados por Hamás el 7 de octubre de 2023. De acuerdo con información obtenida por la agencia AP y divulgada inicialmente por el ‘Canal 12’ de la televisión israelí, Netanyahu se reunió el domingo 27 de septiembre con Mohamed bin Zayed, presidente emiratí, durante aproximadamente una hora. La finalidad principal del encuentro, según reveló una persona al tanto de los hechos citada por AP, fue solicitar que bin Zayed desmintiera públicamente una investigación publicada a principios de septiembre por el diario israelí ‘Haaretz’.

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‘Haaretz’ reconstruyó una serie de advertencias supuestamente recibidas por Israel en las semanas anteriores al ataque de Hamás. El reportaje sostiene que, una semana y media antes de la ofensiva, bin Zayed contactó a Netanyahu durante una conversación telefónica de unos 45 minutos. En esa llamada, según tres fuentes extranjeras de alto nivel citadas por el medio, bin Zayed alertó a Netanyahu de que Yahya Sinwar, entonces líder de Hamás en Gaza, estaría organizando una operación de gran escala contra Israel. El presidente emiratí, además, recomendó a Netanyahu fortalecer la preparación de Israel y tratar de disminuir la tensión en Gaza y Cisjordania.

A pesar de esas advertencias, según la investigación de ‘Haaretz’, Netanyahu no compartió la información con los principales organismos de seguridad israelíes, incluido el Shin Bet (Servicio de Seguridad Interior de Israel), el Mossad (Agencia de inteligencia exterior) y el Estado Mayor. También se menciona que el propio Ronen Bar, entonces jefe del Shin Bet, fue notificado días después sobre amenazas inminentes, aconsejando reforzar la seguridad en Gaza y Cisjordania; sin embargo, no se tomaron decisiones concretas.

Por su parte, la oficina de Netanyahu ha negado rotundamente estas versiones. Sostiene que la llamada con bin Zayed “nunca ocurrió” y afirma que el primer ministro no recibió ninguna advertencia del mandatario emiratí. Como respuesta a la investigación de ‘Haaretz’, Netanyahu anunció una demanda por difamación contra el medio, su periodista Shlomi Eldar y otros involucrados en la publicación, insistiendo en que la reconstrucción presentada es falsa. Emiratos Árabes Unidos, a través de su Ministerio de Exteriores, ha evitado pronunciarse sobre el fondo de la reunión, limitándose a afirmar que mantiene “líneas de comunicación abiertas y directas” con Israel y comparte “toda la inteligencia relevante”.

Las versiones continúan divididas mientras los hechos previos al ataque de Hamás siguen en la mira mediática y política, sin una postura oficial y definitiva de Emiratos Árabes Unidos sobre la polémica comunicación. El debate subraya las tensiones y complejidades diplomáticas en torno al conflicto entre Israel y Hamás y el papel de la inteligencia en la prevención de grandes tragedias.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Benjamin Netanyahu pidió que se desmintiera la investigación de 'Haaretz' sobre la advertencia de Emiratos Árabes Unidos?

Según la información reportada por AP y el ‘Canal 12’, la principal motivación de Netanyahu era contrarrestar la publicación del diario israelí ‘Haaretz’, que lo señalaba por no haber comunicado una presunta advertencia sobre el ataque de Hamás. El primer ministro consideró errónea esa reconstrucción y buscó respaldo del presidente emiratí, Mohamed bin Zayed, para desacreditar públicamente el artículo, argumentando que la conversación referida “nunca ocurrió”.

¿Qué es el Shin Bet y cuál fue su papel en la crisis previa al 7 de octubre de 2023?

El Shin Bet, sigla en hebreo para el Servicio de Seguridad Interior de Israel, es la agencia encargada de la seguridad interna, inteligencia y contrainteligencia. En la reconstrucción publicada por ‘Haaretz’, Ronen Bar, jefe del Shin Bet, habría recibido advertencias sobre posibles ataques, aconsejando a Netanyahu reforzar la defensa en Gaza y Cisjordania. Sin embargo, la investigación sostiene que no se tomaron medidas preventivas a pesar de las advertencias recibidas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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