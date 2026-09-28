Por: El Espectador

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El sur de América, específicamente en lo que hoy corresponde a Chile, ha vuelto a ser centro de la atención científica gracias a los hallazgos recientes de un equipo de investigadores del Instituto Catalán de Paleoecología Humana y Evolución Social (IPHES). De acuerdo con un comunicado de dicha institución, la última expedición realizada a la cuenca del antiguo lago Tagua Tagua reveló pruebas contundentes de la presencia de herramientas líticas —es decir, de piedra— que antiguos grupos humanos utilizaban para procesar los animales que comían hace aproximadamente 13.000 años.

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La excavación constituyó la tercera intervención arqueológica en esa zona, ubicada cerca del corazón de Chile. Ya en investigaciones anteriores, el área había aportado importantes datos sobre las costumbres y comportamientos de los primeros pobladores. Sin embargo, los trabajos realizados entre agosto y noviembre permitieron abrir una nueva área de excavación en la que se documentó, por primera vez en el continente, una concentración inédita de restos óseos de gonfoterios —animales emparentados con los elefantes modernos pero hoy extintos— relacionados con herramientas de piedra.

La información suministrada por el IPHES indica que los huesos tienen entre 12.000 y 13.000 años de antigüedad y presentan "marcas de corte claras", una evidencia directa de que los primeros habitantes procesaban los cuerpos de estos animales usando utensilios líticos. Esta conclusión se refuerza por la presencia de herramientas de piedra desechadas en las inmediaciones y por los registros detallados durante el trabajo de campo, donde se priorizó la excavación horizontal y la recolección cuidadosa mediante registros tridimensionales. Dichos métodos, sumados al tamizado de sedimentos y a la documentación fotográfica y fotogramétrica, permitirán construir modelos espaciales de alta precisión para futuras interpretaciones.

El análisis científico que sigue a la excavación será fundamental para precisar la antigüedad de los restos y comprender con detalle las intervenciones humanas en los huesos. Según el IPHES, el proyecto llamado Primeros pasos humanos en América del Sur, caminando entre Gonfoterios, que cuenta con financiación de la Fundación Palarq desde 2020, combina diversas disciplinas como arqueología, zooarqueología y paleontología, entre otras. Esto permitirá reconstruir el modo de vida y la adaptación de las primeras comunidades de cazadores-recolectores en el centro de Chile, un campo todavía lleno de incógnitas, ya que grandes sectores del antiguo lago Tagua Tagua siguen inéditos para la arqueología.

¿Cuáles fueron los hallazgos más importantes en la excavación del lago Tagua Tagua?

El principal hallazgo fue una gran acumulación de restos óseos de gonfoterios, animales vinculados evolutivamente a los elefantes modernos, junto con evidencia clara de marcas de corte hechas con herramientas líticas. Por primera vez en el continente se documentó cómo los primeros humanos procesaban estos animales utilizando instrumentos de piedra, además de encontrar restos de las propias herramientas empleadas y descartadas en el sitio.

¿Qué es un gonfoterio y cuál fue su relación con los primeros humanos en Chile?

El gonfoterio es un animal prehistórico extinto, emparentado con los actuales elefantes, que habitó América del Sur hace miles de años. La relación con los primeros humanos en Chile se estableció a través de los restos óseos hallados con marcas de corte—lo que indica que estos grupos humanos cazaban y procesaban a los gonfoterios, posiblemente como una fuente primordial de alimento.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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