Gustavo Petro, que ha recibido rechazo en un conjunto de La Calera, reaccionó ante el discurso televisado transmitido por el mandatario Abelardo De La Espriella este domingo 27 de septiembre.

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En dicha intervención institucional, el jefe de Estado advirtió la severidad de la crisis fiscal, atribuyó el bache presupuestal a la gestión anterior y responsabilizó a la paz total del deterioro del orden público.

Frente a la intención gubernamental de acudir al Fondo Monetario Internacional (FMI) para solventar los compromisos financieros, el dirigente opositor rechazó enérgicamente la estrategia planeada.

El exmandatario y dirigente del Pacto Histórico acudió a su cuenta personal de X (antes conocido como Twitter) para responder con dureza, con delicados señalamientos de entrada.

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“Endeudar al pueblo para pagarle la deuda a los ricos es una megacorrupción estafadora de toda la nación. El corrupto es usted, señor Abelardo, presidente ilegítimo”, empezó diciendo en su publicación.

Adicionalmente, luego de que el presidente cuestionó al Gobierno Petro por la crisis fiscal, el exmandatario defendió los indicadores económicos registrados bajo su periodo constitucional al frente de la Casa de Nariño, rechazando los señalamientos del actual jefe de Estado.

“La economía de Colombia creció hasta el 3,5 por ciento anual en mi gobierno, no por el narcotráfico, no sea ignorante. Los dineros de la cocaína se quedan en el extranjero”, enfatizó Petro.

De igual manera, el exmandatario advirtió que el rumbo adoptado por la actual administración desencadenará una profunda recesión en el territorio patrio.

“Cambia usted la narrativa porque sabe que va a llevar al país al abismo económico, como hizo Argentina, en donde Milei, su amigo y consejero de extrema derecha, entregó el país al Fondo Monetario Internacional y el resultado fue convertir a la rica Argentina en un país con mucho más pobres que Colombia”, puntualizó.

Respecto a las imputaciones sobre irregularidades administrativas lanzadas por el mandatario nacional, Petro argumentó que despidió de su administración a cualquier colaborador cuestionado.

“Usted metió a todos los corruptos que hubo en el gobierno Duque, como Char y a todos los familiares y socios de narcotraficantes”, arremetió contra la nómina oficial.

Petro cerró su mensaje con señalamientos contra el mandatario al afirmar que hay insultos y calumnias de su parte, por lo que soltó un último argumento sobre la actual administración.

“Le aconsejo, no acabe con la paz, no lleve a Colombia a la guerra y no destruya las bases del crecimiento económico encontrado, suba el salario mínimo por encima de la inflación y la canasta mínima real de subsistencia, mantenga el gasto social y cóbreles a los ricos los impuestos que corresponden, no entregue a Colombia al FMI, y logrará mejores resultados que los que yo logré”, finalizó.

Este mensaje llega después de que Petro subió el tono contra De la Espriella con una publicación de madrugada el pasado domingo 27 de septiembre, donde incluso soltó palabras insultantes.

Para este caso incluso tildó de “excusa de estafador” a la alocución presidencial, con lo que deja clara su postura frente al actual mandatario de Colombia.

Cabe recordar que Petro y De la Espriella han expresado públicamente sus diferencias personales, pero esta actitud en la que se usan calificativos de ese calibre es parte de un nuevo capítulo por parte del exmandatario.

De hecho, el nuevo Gobierno Nacional ha frenado algunos de los pasos previstos por la anterior administración, con lo que es clara también la respuesta del ‘Tigre’ para este caso.

Queda por ver si este es apenas un momento de tensión que llega a bajarse un poco o si es un nuevo capítulo en el que el tono entre ambos líderes políticos llega a un paso distinto.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.