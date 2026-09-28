Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El asesinato de Wendy Dayana ha conmocionado a la comunidad de Ibagué, en especial a los habitantes del barrio Jardín Santander de la comuna 8, donde la mujer perdió la vida el pasado lunes 28 de septiembre, cerca del mediodía. El crimen ocurrió a escasos metros del Centro de Atención Inmediata (CAI) del sector, un detalle que resalta la gravedad y el desafío de la inseguridad en la zona, de acuerdo con la información recopilada en el lugar de los hechos.

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De acuerdo con los reportes disponibles, Wendy Dayana había salido del sector de Hato de la Virgen y caminaba por la vía pública cuando fue interceptada. El agresor se acercó y, en un acto repentino, le disparó directamente en la zona del corazón, ocasionando su muerte en el mismo lugar. Lo anterior ha sido confirmado por las primeras revisiones realizadas por las autoridades en el escenario del crimen.

Tras el ataque, una de las primeras versiones sugiere que al cuerpo de Wendy Dayana le habrían sustraído el teléfono celular. Esta información ha llevado a los investigadores del caso a considerar el hurto como una de las posibles motivaciones del homicidio, aunque este hecho aún debe ser comprobado de manera formal por las autoridades encargadas, conforme avancen las pesquisas.

En el lugar de los hechos se presentaron los servicios de emergencia, y una ambulancia atendió el llamado por la vida de la víctima. No obstante, cuando los paramédicos llegaron, se percataron de que la mujer ya no mostraba signos vitales. Unidades de Criminalística acudieron posteriormente para llevar a cabo la inspección técnica de la escena y el levantamiento del cuerpo, labores fundamentales en la recolección de pruebas periciales para la investigación.

Actualmente, el caso permanece bajo investigación. Las autoridades han enfocado sus esfuerzos en la revisión de las cámaras de seguridad ubicadas en el sector, con la esperanza de identificar al responsable del ataque. El análisis de los videos podría ser clave no solo para determinar la identidad del atacante, sino también para comprender la ruta de huida y las circunstancias que rodearon el crimen.

Hasta el momento, se espera que el estudio detallado de las grabaciones y demás elementos recolectados por las autoridades permita esclarecer por completo las causas del asesinato de Wendy Dayana y establecer la responsabilidad de los implicados.

¿Qué hipótesis manejan las autoridades sobre el asesinato de Wendy Dayana en Ibagué?

Las autoridades consideran el hurto como una de las principales hipótesis del crimen, dado que una de las primeras versiones indica que a Wendy Dayana le habrían quitado su teléfono celular tras el ataque. Sin embargo, la investigación sigue en curso y será el análisis de las pruebas e imágenes recopiladas lo que permitirá confirmar o descartar esta posibilidad.

¿Cómo avanzan las investigaciones del caso Wendy Dayana, según las primeras versiones oficiales?

De acuerdo con la información proporcionada hasta el momento, las pesquisas han incluido la inspección del cuerpo y la escena por parte de Criminalística, así como la revisión de las cámaras de seguridad en el sector. Las autoridades esperan que el análisis de estos materiales permita identificar al responsable y establecer el móvil del asesinato de Wendy Dayana.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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