Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

El creador de contenido ibaguereño reconocido en la plataforma TikTok bajo el nombre de ‘FerRx750’ se pronunció públicamente tras el procedimiento realizado por las autoridades en una vivienda a él relacionada, ubicada en el barrio Vegas del Yuldaima, al sur de Ibagué. Según lo informado por El Nuevo Día, en el operativo policial se hallaron dinero en efectivo, computadores y distintos elementos que fueron incorporados a una investigación en curso sobre presuntas falsas visas.

Sigue a PULZO en Discover

En respuesta a la intervención de la vivienda y a la circulación de múltiples versiones en medios y redes sociales, el influencer apareció en sus propias redes sociales para aclarar la situación. “Acá nunca ha habido nada ilegal, acá todo está 100% legal”, manifestó durante un video. En esa misma intervención, el ibaguereño enfatizó que su éxito económico deriva de actividades legítimas y del esfuerzo familiar, negando cualquier acusación infundada acerca de su fortuna: “Nosotros no somos personas millonarias, somos personas echadas para adelante, personas que venimos de abajo”.

El allanamiento, realizado días atrás y reportado por El Nuevo Día, incluyó además la incautación de objetos que, según informaron preliminarmente las autoridades, podrían estar vinculados a prácticas esotéricas. No obstante, durante el procedimiento no se presentaron capturas y se recalcó que los elementos seguirán siendo analizados dentro del proceso judicial respectivo.

A pesar de los rumores que circularon luego del operativo, el propio ‘FerRx750’ desmintió varias versiones que tildó de “prensa amarillista” e insistió en que muchas informaciones divulgadas “no son” ciertas. Además, reconoció estar formalmente vinculado a un proceso de investigación, pero reiteró que no existe hasta ahora ninguna decisión judicial en su contra. En sus palabras: “Hasta el momento estamos vinculados a un proceso, el cual hasta que no se diga lo contrario somos inocentes. Aquí todo está legal”.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue allanada la casa del influencer ‘FerRx750’ en Ibagué?

De acuerdo con lo reportado por El Nuevo Día, la vivienda fue allanada por autoridades que buscaban elementos relacionados con presuntas falsas visas. Durante el procedimiento, las autoridades hallaron dinero, computadores y objetos vinculados tanto al proceso investigativo como a posibles prácticas esotéricas. No se efectuaron capturas y la investigación sigue en curso.

¿Qué respondió el influencer ‘FerRx750’ tras el allanamiento en su vivienda en Ibagué?

El creador de contenido afirmó, mediante un video en redes sociales, que todo en su domicilio es legal y negó rotundamente cualquier vinculación con actividades ilícitas. Asimismo, cuestionó versiones amarillistas difundidas en medios y reclamó la presunción de inocencia, aclarando que, aunque está vinculado a un proceso, no existe decisión judicial en su contra hasta el momento.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.