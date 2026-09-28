Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un trágico suceso conmocionó a la comunidad de la vereda San Diego, en el municipio de Mariquita, Tolima, cuando Rafael Martínez, un adulto mayor de 76 años, falleció luego de ser mordido por uno de sus propios cerdos. La víctima, reconocida en la zona por su dedicación a la porcicultura, perdió la vida el sábado 26 de septiembre, jornada en la que una fuerte tormenta afectó la región.

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De acuerdo con la información conocida, el incidente se originó cuando varios animales bajo el cuidado de Rafael Martínez salieron de las cocheras, probablemente alterados por las difíciles condiciones climáticas que se presentaban en ese momento. Martínez salió de su vivienda con la intención de recuperar a los cerdos y regresarlos al sitio habitual donde permanecían.

Durante este intento, uno de los animales más grandes del lugar, un marrano padrón que, según los datos entregados, tenía un peso aproximado de 18 arrobas (unidad de medida equivalente a 11,5 kilogramos en el contexto colombiano), atacó al hombre y le produjo una herida profunda en una de sus piernas. Según la información reportada, la mordedura llegó a comprometer una arteria, lo que generó una considerable pérdida de sangre.

Ante la gravedad de la situación, los familiares de Rafael Martínez acudieron para prestarle auxilio y posteriormente lo trasladaron al Hospital San José de Mariquita. Sin embargo, al llegar al centro asistencial, Martínez ya no presentaba signos vitales. Un factor que pudo haber influido en el desenlace fue la distancia entre la finca y el casco urbano, ya que la vereda San Diego está ubicada a más de 30 minutos de la cabecera municipal, lo que dificultó el acceso rápido a atención médica.

El fallecimiento de Rafael Martínez causó profunda tristeza en la zona rural de Mariquita, donde era apreciado por su labor en la crianza de cerdos y donde se le reconocía como un ejemplo dentro de la comunidad campesina.

¿Cómo fue el accidente que causó la muerte del porcicultor en Mariquita, Tolima?

El accidente se produjo cuando Rafael Martínez intentó regresar a sus cerdos a la cochera durante una tormenta. Uno de los animales, un marrano padrón de considerable peso, lo atacó, mordiéndolo en la pierna y comprometiendo una arteria, lo que originó una hemorragia fatal. Los familiares lo llevaron al hospital, pero llegó sin signos vitales.

¿Por qué la distancia entre la vereda San Diego y el hospital afectó el desenlace del accidente?

Según lo conocido, la finca de Rafael Martínez está ubicada en la vereda San Diego, a más de 30 minutos del centro urbano de Mariquita. Esta distancia dificultó que el campesino pudiera recibir atención médica inmediata, lo que habría afectado sus posibilidades de sobrevivir tras la grave herida sufrida.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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