Por: EL PILON SA

Noticias sobre Valledupar, el Cesar y el vallenato: artículos, videos, fotos y el más completo archivo de noticias de Colombia y el mundo en El Pilón. Visitar sitio

El sur del Cesar atraviesa actualmente una compleja situación de seguridad que ha captado la atención del gobierno nacional. Ante este panorama, el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, tiene planeado realizar una nueva visita a esta zona, en especial al municipio de Aguachica, para analizar junto a las autoridades los avances y retos de la estrategia de seguridad implementada hasta ahora. Aunque por razones de seguridad todavía no se ha divulgado la fecha exacta de la visita, la agenda del mandatario incluiría encuentros con la cúpula de la Fuerza Pública y autoridades territoriales, con el objetivo de evaluar las medidas adoptadas frente a los ataques registrados recientemente en la región.

Sigue a PULZO en Discover

Uno de los temas centrales de la discusión sería el uso de drones con explosivos, artefactos que han sido utilizados para atacar tanto a integrantes como instalaciones de la Fuerza Pública. Esta modalidad de ataque llevó tanto al Gobierno Nacional como a las autoridades locales del Cesar a tomar decisiones urgentes para reforzar la capacidad de respuesta y protección en la zona.

Dentro de las medidas adoptadas, Aguachica ha pasado a ser el epicentro del denominado Plan Urano, la estrategia integral que articula acciones entre la Policía Nacional, el Ejército y diversas instituciones con el propósito de hacer frente a la crisis de seguridad en el sur del Cesar. Según el balance presentado por la Policía el pasado 21 de septiembre, se anunció la llegada de 60 uniformados adicionales a Aguachica, así como un aumento en la cantidad de equipos antidrones operando en el municipio y alrededores.

El Plan Urano aborda, además, delitos vinculados al tráfico y apoderamiento ilegal de hidrocarburos, y apuesta por fortalecer la coordinación entre los miembros de la Fuerza Pública en los principales corredores que comunican el sur del Cesar con regiones estratégicas como el sur de Bolívar y el Catatumbo. Asimismo, durante las más recientes reuniones, se planteó la necesidad de fortalecer la infraestructura tecnológica de seguridad, lo que incluye la instalación de nuevas cámaras, la ampliación de centros de comando y la adquisición de herramientas avanzadas para el monitoreo.

La eventual visita presidencial también abriría un espacio para que las autoridades territoriales y representantes de los sectores productivos de la región expresen sus inquietudes relacionadas con la seguridad, la movilidad y la presencia institucional en los municipios de la zona sur del departamento.

¿Qué es el Plan Urano y cómo busca mejorar la seguridad en el sur del Cesar?

El Plan Urano es una estrategia coordinada en la que participan la Policía Nacional, el Ejército y otras instituciones con el fin de enfrentar la situación de inseguridad que afecta al sur del Cesar. Esta estrategia prioriza el despliegue de uniformados, el fortalecimiento de los recursos tecnológicos como equipos antidrones, y acciones contra delitos como el tráfico ilegal de hidrocarburos. Además, promueve una mayor coordinación en los corredores de conexión regional y la modernización de la infraestructura de seguridad.

¿Por qué el uso de drones con explosivos preocupa a las autoridades en el sur del Cesar?

El uso de drones con explosivos preocupa a las autoridades porque representa una amenaza tecnológica y logística difícil de anticipar y neutralizar. Estos dispositivos han sido empleados en ataques directos a personal e instalaciones de la Fuerza Pública, lo que ha exigido reforzar la seguridad, incrementar la presencia de uniformados y dotar la zona de equipos específicos para su detección y neutralización.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.