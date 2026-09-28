Por: El Espectador

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La exsenadora María José Pizarro salió a defender su nombre luego de que se hiciera pública la decisión del Consejo de Estado de decretar muerte política a Iván Name, expresidente del Senado, por su implicación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo y Desastres (Ungrd). Pizarro, quien ocupó el cargo de primera vicepresidenta del Senado y presidió varias sesiones en las que se discutió la reforma pensional, rechazó de manera tajante cualquier vinculación con los hechos que salpicaron a Name y dejó claro que su función al frente de la corporación se limitó estrictamente a cumplir el reglamento interno.

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En un comunicado, Pizarro fue enfática al declarar: "No permitiré que se me pretenda vincular impunemente con hechos en los que no tuve participación ni conocimiento alguno". Según su versión, y sustentada legalmente, los vicepresidentes del Senado tienen la labor de suplir al presidente de la corporación en sus ausencias, conforme al reglamento. Ella subrayó que esa fue exactamente la tarea que desempeñó, por ejemplo durante la tramitación de la reforma pensional, un proceso en el que, de acuerdo con sus palabras, hubo frecuentes demoras, obstáculos para lograr quórum y múltiples aplazamientos por motivos ajenos a su voluntad.

Pizarro explicó que todas sus intervenciones como parte de la Mesa Directiva, y en especial las sesiones que presidió, están documentadas en las actas y registros oficiales de la corporación. Por esta razón, pidió que cualquier evaluación sobre su conducta se base en estos documentos y no en interpretaciones externas ni en el fallo judicial relacionado exclusivamente con Name. Incluso puntualizó: que el fallo judicial revise sesiones presididas por ella no la hace responsable de los actos por los que el exsenador fue sancionado.

El escándalo de la Ungrd involucra el supuesto pago de COP 3.000 millones a Name, entregados entre el 12 y 13 de octubre de 2023, recursos que habrían salido del contrato de los carrotanques de La Guajira y entregados por intermedio de la funcionaria Sandra Ortiz. El proceso judicial que derivó en la pérdida de investidura de Name fue impulsado por una demanda liderada por Juan Carlos Calderón España, de la Veeduría Ciudadana Nacional Recursos Sagrados, quien alegó tráfico de influencias. Pizarro cerró su pronunciamiento pidiendo claridad a las autoridades respecto a estos hechos y reiteró que su nombre no puede ser involucrado sin fundamento judicial ni documental.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué María José Pizarro fue mencionada en el caso de Iván Name y la Ungrd?

María José Pizarro fue mencionada debido a su papel como primera vicepresidenta del Senado, cargo que la obligaba a suplir ausencias del presidente, en este caso Iván Name, especialmente durante la discusión de la reforma pensional. Sin embargo, Pizarro remarcó que su función fue meramente institucional y conforme a lo establecido legalmente, por lo que rechazó cualquier inferencia que la vincule con irregularidades del exsenador Name dentro del escándalo de la Ungrd.

¿Qué significa la "muerte política" decretada al exsenador Iván Name?

La "muerte política" en este contexto hace referencia a la pérdida de investidura, es decir, la sanción por la cual un congresista, en este caso Iván Name, queda inhabilitado para ejercer cargos públicos. Esta decisión fue tomada por el Consejo de Estado tras comprobar la causal de tráfico de influencias, según los hechos investigados relacionados con el caso de corrupción de la Ungrd y la entrega de fondos provenientes de contratos estatales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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