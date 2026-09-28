Por: Noticiero 90 minutos

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En el sector de Valle de Lili, ubicado en el sur de Cali, la movilidad se ha convertido en un auténtico dolor de cabeza tanto para peatones como para conductores. De acuerdo con diversos testimonios recabados por el noticiero 90 Minutos, el corredor vial de la carrera 99 con calle 50 experimenta desde muy temprano un flujo constante de vehículos, generando congestiones y una creciente preocupación por la seguridad vial en la zona.

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Líderes comunitarios como Manuel Eduardo Ceballos, presidente de la Urbanización Valle de Lili, han hecho pública su inconformidad ante la falta de atención a los problemas diarios de tránsito. "Son las ocho de la mañana y usted ve colas de diez, quince carros por lado y lado. Entonces es muy difícil, que no le pongan cuidado a la movilidad. Toda la semana hay accidentes; se le ha advertido, se le ha dicho", aseguró Ceballos en declaraciones recogidas por 90 Minutos. Según sus palabras, los atascos y choques se vuelven casi rutinarios, afectando tanto la calidad de vida como la seguridad de quienes transitan en la zona.

Los reclamos de los habitantes no solo apuntan al alto volumen vehicular, sino también al exceso de velocidad y la falta de cultura ciudadana frente a las señales de tránsito. La comunidad denuncia que existe un notorio deterioro en la señalización de la zona, lo que incrementa la vulnerabilidad de peatones, especialmente adultos mayores y motociclistas. Así lo expuso Ivani Popó, presidenta de la Junta de Acción Comunal Polígono Lili, quien destacó que hay múltiples puntos de acceso que dificultan la regulación del flujo y que han ocurrido accidentes lamentables, especialmente en sectores provenientes de Jardín Plaza y Ciudad Meléndez.

Ante la recurrencia de incidentes, los residentes han hecho llamados reiterados a la administración distrital para que implementen soluciones definitivas. Entre las propuestas figuran la instalación de reductores de velocidad, mejora en la visibilidad de las señales y presencia ocasional de agentes de tránsito. Aunque algunos vecinos sugieren semáforos, Ceballos considera que las medidas anteriores serían más inmediatas y efectivas.

Por último, el pedido de la comunidad va dirigido a que las autoridades evalúen a fondo las condiciones de la carrera 99 y sus cruces, en respuesta al crecimiento urbanístico de Valle de Lili y el incremento en el número de vehículos y peatones. Los denunciantes insisten en que, pese a los aportes tributarios de la zona, no se ven acciones concretas que prevengan accidentes y mejoren la calidad de vida de quienes habitan o transitan por allí, según lo reportado por 90 Minutos.

¿Por qué hay tantos accidentes en Valle de Lili, Cali?

El alto flujo de vehículos, la falta de señalización adecuada y el exceso de velocidad contribuyen a la elevada accidentalidad en Valle de Lili. De acuerdo con testimonios recogidos por 90 Minutos, además de la deficiente regulación del tráfico, convergen varios puntos de acceso y deterioro de señales, lo que incrementa el riesgo sobre todo para peatones y motociclistas.

¿Qué soluciones pide la comunidad de Valle de Lili para mejorar la movilidad?

Entre las medidas solicitadas por los habitantes de Valle de Lili, según 90 Minutos, se cuentan reductores de velocidad, señales de tránsito más visibles y en buen estado, presencia ocasional de agentes de tránsito y, en algunos casos, la posible instalación de semáforos. El objetivo es mejorar la seguridad y evitar la proliferación de accidentes en la zona.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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