Por: EL PILON SA

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La Universidad de Santander (UDES) anunció el lanzamiento de tres nuevos programas de posgrado enfocados en atender los desafíos sociales, ambientales y de salud pública más apremiantes del departamento del Cesar y la región. La presentación oficial se llevó a cabo el 24 de septiembre en el auditorio Carlos Murgas Guerrero, durante un conversatorio dedicado a la Innovación Académica. Según informó la propia UDES, la nueva oferta ha recibido el respaldo de la acreditación internacional EQUAA (Education Quality Accreditation Agency) así como el aval formal del Ministerio de Educación Nacional, garantizando así altos estándares de calidad académica.

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Carlos Morón, rector del campus Valledupar, destacó en la apertura la relevancia de estos programas para la cualificación de los profesionales de la región, al subrayar que se trata de "ofertas muy pertinentes para la región como son Energías Renovables, Enfermería en Cuidado Crítico y la Maestría en Bioética". Morón señaló que estas iniciativas buscan responder de manera directa a las necesidades actuales y futuras tanto del país como del Cesar, permitiendo que más personas tengan acceso a formación avanzada acorde a las exigencias actuales.

Durante el evento participaron expertos como Giovanna Angulo, Martha Cecilia Socarrás, Olga Hernández y Leidys Rivero Fuentes en un panel académico, junto a la intervención virtual del ingeniero Andrés Alfonso Campo Rivera. Los diferentes programas cuentan con su respectivo respaldo normativo por parte del Ministerio de Educación y se enfocan en áreas estratégicas.

La Maestría en Bioética, respaldada por la Resolución 012390 y registrada en el SNIES (Sistema Nacional de Información de la Educación Superior), propone una perspectiva transdisciplinaria sobre los dilemas científicos y jurídicos actuales. El programa, que combina un 64 % de presencialidad y un 36 % de virtualidad, está dirigido a profesionales de derecho, salud e ingenierías, y prepara a sus graduados para integrar comités de ética, evaluar riesgos en investigación y liderar políticas públicas relacionadas con sostenibilidad y bioseguridad.

Por su parte, la Especialización en Energías Renovables, aprobada mediante la resolución 0251629, prepara profesionales para enfrentar la crisis climática con tecnologías limpias. Este posgrado presencial se desarrolla en el campus Valledupar a lo largo de dos semestres, con un plan de estudios centrado en energía solar, eólica y bioenergía, dirigido a ingenieros, administradores y líderes del sector interesados en proyectos sostenibles para reducir la huella de carbono.

Finalmente, la Especialización en Enfermería en Cuidado Crítico, avalada por la resolución 011064, busca fortalecer las habilidades del personal de salud en las unidades de cuidados intensivos. En dos semestres presenciales, el programa enfatiza la actualización científica, el manejo de tecnologías biomédicas y el acompañamiento humano y ético, tanto para pacientes críticos como para sus familias.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los nuevos posgrados ofrecidos por la UDES y para quiénes están dirigidos?

La Universidad de Santander (UDES) lanzó tres programas de posgrado: la Maestría en Bioética, la Especialización en Energías Renovables y la Especialización en Enfermería en Cuidado Crítico. Cada uno se dirige a perfiles profesionales específicos: la Maestría en Bioética es para profesionales de derecho, salud e ingenierías; la de Energías Renovables para ingenieros, administradores y líderes de proyectos sostenibles; y la de Enfermería en Cuidado Crítico está especialmente diseñada para personal asistencial de salud que labora en unidades de cuidados intensivos.

¿Qué acreditaciones y avales respaldan la calidad de los nuevos posgrados de la UDES?

De acuerdo con lo anunciado por la UDES, los tres nuevos posgrados cuentan con la acreditación internacional EQUAA (Education Quality Accreditation Agency) y el aval del Ministerio de Educación Nacional. Además, cada uno está respaldado por resoluciones específicas y el registro ante el SNIES, lo que garantiza el cumplimiento de estándares de calidad y la validez oficial de los títulos otorgados.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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