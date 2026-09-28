Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Una grave situación se vivió este lunes en Ibagué, donde una mujer perdió la vida tras ser atacada con arma de fuego cerca del CAI del Jardín Santander, ubicado en la comuna 8 de la ciudad. Luego de los fatales hechos, el cuerpo de la víctima fue encontrado en el andén, y los organismos de emergencia confirmaron rápidamente su deceso. La noticia impactó profundamente a la comunidad del sector, mientras la presencia de las autoridades y el acordonamiento de la escena generaron alarma y desconcierto entre los habitantes, según la información registrada en el lugar.

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La Policía Metropolitana de Ibagué respondió de inmediato con la activación del conocido plan candado, una estrategia utilizada para restringir la salida y el ingreso en sectores determinados y así intentar ubicar a los responsables del crimen. Durante los primeros minutos, la incertidumbre dominó el ambiente, pues algunos testigos pensaron que podía tratarse de un accidente. Sin embargo, la inspección de la escena descartó esta posibilidad al confirmarse que la mujer presentaba heridas causadas por impactos de arma de fuego, de acuerdo con los reportes iniciales recogidos por las autoridades.

Según información preliminar, la víctima vestía ropa deportiva rosada y portaba algunos elementos personales al momento del ataque. Aunque en el barrio empezó a circular el rumor de que se trataría de una mujer conocida con el alias de “Wendy, La Flaca”, hasta el cierre de la jornada no se ha confirmado oficialmente la identidad de la fallecida. Por ahora, las autoridades se mantienen cautelosas y recalcan que serán las pruebas forenses y documentales las que permitirán determinar con exactitud quién era la víctima.

El equipo de criminalística llegó al lugar para realizar la inspección técnica y recoger evidencias. Estas incluyen el análisis de cámaras de seguridad y la recolección de testimonios para establecer la secuencia exacta de los hechos. Asimismo, la Policía hizo un llamado a la ciudadanía para que aporte cualquier información que ayude en el desarrollo de la investigación. Por ahora, el principal reto de las autoridades es esclarecer las circunstancias del asesinato en el Jardín Santander y capturar a los responsables, manteniendo abierta la invitación para la colaboración de los vecinos del sector.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué se sabe sobre el asesinato en el Jardín Santander de Ibagué?

La información confirmada indica que una mujer fue asesinada con arma de fuego este lunes cerca del CAI del Jardín Santander, en la comuna 8 de Ibagué. La identidad de la víctima aún no ha sido certificada oficialmente, aunque en el sector circula la versión de que se trataría de una persona conocida como “Wendy, La Flaca”. Las autoridades siguen recolectando pruebas y revisando cámaras de seguridad para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

¿Qué es el plan candado que implementó la Policía en el caso de Ibagué?

El plan candado es una estrategia policial que busca restringir el movimiento en un área específica luego de un hecho delictivo, con el fin de evitar la fuga de los responsables y facilitar su localización. En el asesinato ocurrido cerca del Jardín Santander, la Policía lo activó de inmediato para tratar de capturar a quienes perpetraron el ataque.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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