Por: El Espectador

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La relación entre Vladimir Fernández, actual magistrado de la Corte Constitucional, y Olmedo de Jesús López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), continúa acaparando la atención pública por su posible incidencia en el escándalo de corrupción que rodea a esa entidad estatal. En el marco de la investigación judicial sobre el desfalco en la Ungrd, la Fiscalía General de la Nación accedió a una serie de conversaciones de chat entre Fernández, en ese momento Secretario Jurídico de la Casa de Nariño, y López, hoy condenado por irregularidades en la administración pública, de acuerdo con información revelada por la revista Cambio.

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Las conversaciones se remontan a febrero de 2023 y dan indicios, según lo publicado por Cambio, de la influencia ejercida desde la Presidencia para promover la llegada de López a cargos directivos. En un principio, Fernández habría gestionado la designación de López en la Superintendencia de Economía Solidaria, aunque finalmente el nombramiento fue revocado en abril de ese año. Más adelante, López asumió la dirección de la Ungrd el 28 de febrero de 2023, en un cargo que dependía directamente de la confianza del presidente y su círculo más cercano.

Otra serie de chats corresponde a diciembre de 2023, luego de la posesión de Fernández como magistrado de la Corte Constitucional, el 15 de ese mes. Destaca una conversación del 20 de diciembre, después de que la Contraloría ratificara una suspensión provisional contra López, en la que ambos concertaron un encuentro, aparentemente en el despacho del magistrado. El 28 de diciembre, Fernández insistió en una nueva reunión enviando el mensaje "Veámonos en Presidencia", aunque no tuvo respuesta.

En enero de 2024, según la revista Cambio, Fernández y López habrían planeado otro encuentro, esta vez en el apartamento de Irma Solangel Torres Vega, exsocia del magistrado. Igualmente, hay indicios en los chats de una relación cercana entre Fernández y el expresidente Gustavo Petro, reflejada en mensajes como "El PRE confía en ti, mucho juicio", enviados el 16 de enero.

Pese a estas revelaciones, la fiscal general Luz Adriana Camargo Garzón, en entrevista con El Espectador, afirmó que los chats no constituyen prueba suficiente de delito ni justifican abrir una nueva investigación contra el magistrado Fernández. Según la fiscal, se trata de "chats descontextualizados" y el equipo a cargo del caso no encuentra mérito para impulsar una acción judicial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué información revelan los chats entre Vladimir Fernández y Olmedo López sobre la Ungrd?

Según la revista Cambio, los chats muestran cómo Fernández habría gestionado, durante su paso por la Secretaría Jurídica de la Presidencia, el nombramiento de López en cargos clave como la dirección de la Ungrd. Además, tras convertirse en magistrado, Fernández mantuvo contacto con López en momentos críticos de la investigación por corrupción, lo que ha levantado sospechas sobre la posible influencia y alcance de estas reuniones.

¿Por qué la Fiscalía considera insuficiente la evidencia de los chats para investigar a Vladimir Fernández?

La fiscal general Luz Adriana Camargo Garzón declaró a El Espectador que las conversaciones no constituyen pruebas de delito ni justificación suficiente para abrir una investigación formal contra Fernández. La posición de la Fiscalía se basa en que los chats, considerados descontextualizados, no demuestran participación directa en actos de corrupción sino, a lo sumo, gestiones administrativas sobre nombramientos dentro del gobierno.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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