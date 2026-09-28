Por: El Espectador

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La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes enfrenta una crisis que compromete la función investigativa más relevante del Congreso colombiano. Este órgano es el único con facultad para adelantar procesos contra el presidente Abelardo de la Espriella, el expresidente Gustavo Petro y altos funcionarios como los magistrados de las cortes. Sin embargo, tras dos meses de iniciada la legislatura, no ha logrado comenzar formalmente sus actividades, lo que pone en riesgo el avance y esclarecimiento de hechos de alto impacto en la vida política nacional.

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La voz de alarma la emitió el representante Daniel Briceño, miembro del Centro Democrático, quien a través de redes sociales denunció que la Comisión lleva ya dos años de total parálisis. De acuerdo con él, existen más de 2.400 investigaciones represadas, lo que podría desembocar en impunidad para numerosos casos de interés público. El congresista, identificado por su cercanía al uribismo, describió la situación actual de la Cámara como “lamentable”, subrayando la urgencia para que los órganos administrativos del Congreso y el gobierno Nacional actúen frente a la falta de recursos que aqueja esa sala.

Briceño sostiene que la razón principal de la inactividad es la ausencia de presupuesto suficiente. Incluso, no ha sido posible trasladar expedientes, a pesar de los recientes cambios en la composición de la Comisión, lo que dificulta aún más el avance de los procesos judiciales. En este sentido, pidió públicamente tanto a la Dirección Administrativa de la Cámara como al Ministerio de Hacienda, en cabeza de Miguel Gómez Martínez, destinar los fondos adecuados para permitir el normal funcionamiento de la célula.

El llamado a la acción también fue reiterado por Carlos Cuenca, presidente de la Comisión de Acusaciones y representante del partido Cambio Radical. En una carta oficial, solicitó que se asignen los recursos presupuestales con el fin de garantizar el trámite oportuno de los procesos constitucionales y legales a cargo de este organismo. Entre los casos más destacados se encuentran investigaciones al expresidente Petro, como la posible superación de topes en su campaña de 2022, así como expedientes relacionados con el expresidente Uribe y presuntos vínculos con paramilitares. El estancamiento de estos casos, indica Briceño, debilita la capacidad de control político y de justicia dentro del sistema institucional colombiano.

¿Por qué está paralizada la Comisión de Acusaciones de la Cámara?

La Comisión de Acusaciones permanece inactiva debido a la falta de recursos presupuestales, situación que ha impedido el avance de investigaciones y el trámite de expedientes. Según lo dicho por los representantes Daniel Briceño y Carlos Cuenca, la insuficiencia financiera ha creado un atasco que mantiene suspendidas más de 2.400 investigaciones, poniendo en riesgo la función de control político y judiciario de este órgano.

¿Cuál es el papel de la Comisión de Acusaciones frente a los procesos contra presidentes y exmandatarios?

La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes es el único órgano autorizado para adelantar investigaciones y eventuales sanciones contra el presidente de la República, expresidentes y magistrados de las altas cortes. Su labor es clave para la vigilancia institucional y la transparencia política, ya que asume casos tan relevantes como las denuncias recientes contra el presidente De la Espriella, el expresidente Petro y el expresidente Uribe.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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