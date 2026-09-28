Los usuarios de EPS Sanitas en Bogotá tendrán un cambio en la red de dispensación de medicamentos a partir del próximo primero de octubre. La entidad informó que Cruz Verde dejará de operar el servicio en la capital y será reemplazada por un nuevo gestor farmacéutico.

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(Vea también: Gobierno ordena a EPS acelerar citas y tratamientos para pacientes con estas enfermedades)

La modificación fue anunciada por la EPS como parte de una estrategia con la que busca fortalecer su red de atención y mejorar la respuesta a sus afiliados. Sin embargo, el principal cambio para los usuarios será identificar cuál será el nuevo punto encargado de entregar sus medicamentos.

Sanitas indicó que los afiliados podrán consultar la información actualizada sobre el operador, las direcciones y los horarios de atención a través de sus canales oficiales.

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¿Qué cambia para los usuarios de EPS Sanitas?

A partir del 1 de octubre de 2026, la dispensación de medicamentos de EPS Sanitas en Bogotá ya no estará a cargo del anterior prestador.

Esto significa que los afiliados deberán verificar cuál es el nuevo gestor farmacéutico asignado antes de acudir a reclamar sus medicamentos, especialmente quienes tengan tratamientos periódicos y estén acostumbrados a utilizar determinados puntos de atención.

La EPS habilitó en su página web un espacio para consultar la información relacionada con el cambio. Allí se podrán revisar los datos del nuevo dispensador, las direcciones de los establecimientos, los horarios de atención y otras novedades relacionadas con la red farmacéutica.

¿Dónde consultar el nuevo dispensador de medicamentos?

EPS Sanitas informó que los usuarios pueden consultar directamente en su sitio web cuál será el nuevo gestor farmacéutico y cuáles son los puntos disponibles para la entrega de medicamentos.

La recomendación para los afiliados es revisar esta información antes de desplazarse a un establecimiento, con el fin de confirmar la dirección y el horario correspondiente.

La consulta se encuentra en el portal de EPS Sanitas, dentro del apartado destinado a los gestores farmacéuticos. Allí la entidad publicará la información necesaria para que los usuarios conozcan la nueva red de dispensación.

Además, Sanitas recordó que cuenta con otros canales oficiales para resolver dudas y recibir orientación sobre casos particulares.

Canales de atención de EPS Sanitas

Los afiliados que tengan preguntas relacionadas con el cambio de operador pueden acudir a los canales de atención dispuestos por la EPS. Entre ellos está la aplicación móvil EPS Sanitas, mediante la cual los usuarios pueden hacer consultas relacionadas con sus servicios.

También está disponible Ana María, el chatbot de Sanitas en WhatsApp, a través del número 320 255 0525, para recibir orientación.

Petro ordena liquidar las EPS que están en quiebra

El presidente Gustavo Petro, a pocos meses de dejar la Casa Nariño, ordenó que todas las EPS que estén en quiebra deben ser liquidadas. Aunque no profundizó sobre cómo deberá suceder esto, hay varias EPS en alerta porque están intervenidas. Por el momento, no hay claridad sobre cuáles serán liquidadas, pero esto obligará a muchas personas a ser trasladadas de EPS.