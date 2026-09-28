Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un incendio subterráneo en las inmediaciones del bosque de Galilea, en el municipio de Dolores, ha captado la atención de las autoridades del Tolima y motivó la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) para coordinar las acciones de respuesta. De acuerdo con Luis Cárdenas, director de Gestión del Riesgo del departamento, entre 14 y 15 hectáreas han resultado afectadas por este incendio, que aunque no representa una extensión considerable en comparación con otras emergencias, presenta retos significativos por la forma en que avanza el fuego.

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Según explicó Cárdenas, las llamas avanzan por debajo de la capa vegetal inerte situada bajo los árboles del bosque andino. Este comportamiento dificulta el control del incendio, ya que los métodos tradicionales, como el apoyo aéreo, no han resultado eficaces. Por este motivo, las labores de los organismos de socorro se concentran en tierra, con trabajos que incluyen tareas de excavación, enfriamiento, contención y la liquidación de los focos restantes. El equipo técnico debe intervenir directamente en el terreno, una situación que complica y retrasa el proceso de control total.

Mientras tanto, en otros municipios del Tolima también se adelantan acciones para enfrentar los efectos de los incendios forestales recientes y sus consecuencias. En Coyaima, las lluvias de los últimos días permitieron sofocar completamente los incendios y no se reportan emergencias activas. Según el alcalde Luis Orlando Ortiz Caicedo, se destacó el esfuerzo de los Bomberos Voluntarios y las comunidades durante la crisis. Ahora, las autoridades locales trabajan en la evaluación de pérdidas y en la entrega de ayudas a familias afectadas, incluyendo mercados, abonos, silo y melaza para ganaderos, mientras se gestionan apoyos adicionales ante el Gobierno Nacional.

En Ataco, el alcalde Héctor Fabio Muñoz informó que gracias a las lluvias recientes y el apoyo de organismos de socorro se logró liquidar los cinco focos de incendio que afectaban al municipio. Sin embargo, la emergencia dejó serias afectaciones en el sector agropecuario: más de 350 propietarios de fincas reportaron daños en cultivos de café, cacao, plátano y los pastos para ganadería. La administración municipal continúa caracterizando las propiedades afectadas para dimensionar el impacto y buscar nuevas ayudas.

El reporte departamental señala además que en Prado solo persisten dos focos “prácticamente liquidados” y se espera cerrar la emergencia pronto. Por su parte, en Carmen de Apicalá y Cunday hay dos incendios activos bajo control, de acuerdo con Gestión del Riesgo. Las autoridades mantienen el monitoreo constante para evitar que nuevas condiciones climáticas reaviven las emergencias en la región.

¿Cómo avanza el control de los incendios forestales en el Tolima actualmente?

De acuerdo con los reportes de Gestión del Riesgo del Tolima, el control de los incendios avanzó de manera positiva en la última semana, especialmente gracias a las lluvias recientes. Aunque persisten focos activos en Carmen de Apicalá y Cunday, no representan por ahora un riesgo mayor, mientras que en Prado y Ataco la emergencia está prácticamente controlada o bajo monitoreo permanente.

¿Cuáles son los principales daños reportados por los incendios en los municipios afectados?

Según informaron los alcaldes y la dirección de Gestión del Riesgo, los daños se concentran especialmente en el sector agropecuario, con más de 350 propietarios afectados en Ataco, principalmente en cultivos de café, cacao, plátano y pastos para ganadería. Además, en Coyaima la Alcaldía aún evalúa las pérdidas y avanza en la entrega de ayudas dirigidas a productores rurales y familias damnificadas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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