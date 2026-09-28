Por: El Espectador

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Esta semana, varios funcionarios clave del gobierno de Abelardo de la Espriella accederán al Congreso para enfrentar diferentes debates de control político y llevar a cabo reuniones con las bancadas, con el fin de presentar el nuevo paquete de proyectos legislativos. Mientras tanto, el debate sobre el presupuesto nacional continúa su curso en las plenarias del Congreso, pero en las diferentes comisiones legislativas también sigue la dinámica de citaciones a ministros y directores de entidades, con el propósito de aclarar los alcances y necesidades de sus solicitudes presupuestales, según lo informa El Espectador.

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En el Senado, será la Comisión Primera la que tendrá uno de los temas más sensibles de la agenda: la discusión del proyecto que busca "establecer una revisión automática judicial para miembros de la fuerza pública sancionados por la Jurisdicción Especial para la Paz". El proyecto, respaldado por el partido Centro Democrático, propone que el Tribunal Superior Militar y Policial sea el encargado de esta revisión, lo que podría confirmar, modificar o revocar las decisiones iniciales sobre los uniformados sancionados.

Otro proyecto que llegará a la Comisión Primera busca modificar la Constitución para incluir entre las funciones del Senado la atribución de "autorizar al Gobierno para declarar la suspensión o ruptura de relaciones con otros Estados". En la ponencia, se menciona la decisión, tomada el 24 de mayo de 2024, por el entonces presidente Gustavo Petro, quien resolvió cortar relaciones internacionales de manera unilateral, sin consulta previa a otras instancias estatales ni evaluación institucional de los efectos en temas económicos, comerciales o de seguridad.

Por su parte, la Comisión Accidental Bicameral para el Seguimiento y Acompañamiento a la Atención de los damnificados del terremoto en San José del Palmar, Chocó, tiene cita con varios altos funcionarios, entre ellos Miguel Gómez (ministro de Hacienda), Paola Holguín (ministra de Cultura) y Juan Camilo Ostos (director de Invías), para evaluar la respuesta institucional a la emergencia.

En la Cámara de Representantes, están programados varios debates de control político. Uno de los más destacados será la presentación de Didier Blanco, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), ante la Comisión Segunda, para exponer las necesidades presupuestales de la entidad con miras a 2027. Además, la situación de la crisis energética en La Guajira será motivo de informe y análisis, así como la reanudación de la aspersión con glifosato, tema que abordarán ministros de Defensa, Justicia, Ambiente y Salud, convocados a la Comisión Quinta, según la misma fuente.

¿Cuáles son los proyectos legislativos que presentará el gobierno de Abelardo de la Espriella en el Congreso?

El gobierno de Abelardo de la Espriella llevará al Congreso varios proyectos, entre ellos una iniciativa para la revisión judicial automática de sanciones impuestas a miembros de la fuerza pública por la Jurisdicción Especial para la Paz y otra reforma constitucional que busca otorgar al Senado la atribución de autorizar rupturas o suspensiones de relaciones estatales.

¿Qué entidades rendirán cuentas sobre el presupuesto y qué temas serán tratados en las comisiones?

Funcionarios de entidades como la Unidad Nacional de Protección, Colpensiones, Ministerios de Hacienda, Cultura, Minas, Vivienda, entre otros, asistirán al Congreso para debatir el presupuesto, responder inquietudes sobre la crisis energética en La Guajira, atender emergencias por desastres naturales y explicar la reactivación de la aspersión con glifosato.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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