Por: EL PILON SA

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El soldado profesional Ídel José Torres Herrera, originario de Valencia de Jesús—un corregimiento rural de Valledupar—fue entregado este lunes 28 de septiembre a una delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), tras haber permanecido en poder del frente Carlos Patiño. De acuerdo con la información obtenida sobre el caso, Torres Herrera perdió la vida durante enfrentamientos en la zona rural del municipio de El Tambo, en el departamento de Cauca, situación que involucró un ataque a tropas del Ejército Nacional.

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Según los reportes de las autoridades, el ataque se desarrolló con el uso de drones cargados de explosivos y ráfagas de armas de largo alcance. En el operativo participaron estructuras de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), las cuales operan activamente en esa región. El Comando del Ejército Nacional informó, tras estos hechos, que integrantes del grupo armado se llevaron el cuerpo del soldado fallecido, lo que generó una búsqueda orientada a recuperarlo.

La recuperación se concretó este lunes en el corregimiento de Huisitó, dentro de la jurisdicción de El Tambo. Allí, el frente Carlos Patiño—identificado como parte del Bloque Occidental Comandante Jacobo Arenas de las Farc-Ep (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia—Ejército del Pueblo)—realizó la entrega oficial del cuerpo a una delegación del CICR. Durante el procedimiento estuvieron presentes miembros de la comunidad local y representantes del grupo armado. Uno de estos últimos leyó un comunicado en el cual se expresó que devolver el cuerpo era, según su declaración, un "acto de respeto hacia el militar fallecido", con el objetivo de que este pudiera ser trasladado a sus familiares y así ser despedido adecuadamente.

Mientras las autoridades desarrollan los protocolos requeridos para el traslado, en Valencia de Jesús los allegados del soldado mantienen la esperanza de su llegada. Torres Herrera conservaba una relación cercana con su tierra natal, donde transcurría sus periodos de descanso en compañía de su pareja sentimental y sus hijos. El retorno del cuerpo permite ahora a su familia y a la comunidad llevar a cabo los actos fúnebres y los honores militares en su memoria.

¿Quién era Ídel José Torres Herrera y cuál fue su papel en el conflicto de Cauca?

Ídel José Torres Herrera era un soldado profesional originario del corregimiento de Valencia de Jesús, en Valledupar. Según la información suministrada, permanecía en esa región durante sus descansos familiares. Torres Herrera cayó durante enfrentamientos violentos en la zona rural de El Tambo, Cauca, en un operativo en el que el Ejército Nacional fue atacado por disidencias armadas que emplearon drones explosivos y armas de largo alcance.

¿Por qué el CICR intervino en la entrega del cuerpo de Ídel José Torres Herrera?

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) participó como intermediario en la entrega del cuerpo debido a su labor humanitaria y neutral, que facilita este tipo de procesos en contextos de conflicto armado. En este caso, el CICR recibió formalmente el cuerpo del soldado en el corregimiento de Huisitó, según lo estipulado por los procedimientos internacionales para la restitución digna a la familia, desarrollándose en presencia de la comunidad y de los integrantes del grupo armado del frente Carlos Patiño.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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