Una publicación que había pasado por redes sociales volvió a cobrar fuerza tras la captura de Michelle Jamileth Macías Peñarrieta, hija de alias ‘Fito’, uno de los cabecillas de Los Choneros. La joven fue detenida en Santander junto con su madre, Inda Mariela Peñarrieta Tuárez, ambas requeridas por Ecuador mediante circular roja de Interpol.

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La captura ocurrió en Sabana de Torres y fue confirmada por el presidente Abelardo De La Espriella. Las dos mujeres son esposa e hija de alias ‘Fito’, quien fue extraditado a Estados Unidos y es señalado como uno de los principales líderes de la organización criminal ecuatoriana Los Choneros.

En medio de la atención que provocó la captura, volvió a circular una publicación que Michelle había compartido después de la muerte de Naín Andrés Pérez Toncel, alias ‘Bendito Menor’, cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, quien murió en una operación en La Guajira.

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Curiosa publicación que hizo Michell Macías, hija del poderoso narcotraficante ecuatoriano alias Fito, capitana en las últimas horas en Santander. La publicación corresponde al día en que fue asesinado Bendito Menor, a quien agradece la hospitalidad con su padre, hoy preso en… pic.twitter.com/AQnY4Vf8tR — Diana Saray – EnLaDiana (@DianaSaray) September 28, 2026

La hija de alias Fito publicó en su cuenta de X una fotografía en la que aparecían su padre y Bendito Menor dentro de un vehículo. En la imagen, el colombiano sostenía una caja llena de dólares mientras vestía una camiseta negra, y alias ‘Fito’ aparecía con un buzo azul.

Michelle acompañó la fotografía con un mensaje dedicado al jefe criminal colombiano: “Eterno, mi amigo Bendito Menor. Gracias por haberle dado la mano a mi papá cuando estuvo contigo. Descansa en paz”.

Tras conocerse la captura de Michelle, la publicación volvió a convertirse en tema de conversación en redes sociales, especialmente por la relación que evidencia entre integrantes de estructuras criminales de distintos países.

#Internacionales #Colombia

Otros videos de la captura de la esposa y la hija de alias “Fito” en el departamento de Santander durante un operativo conjunto entre la Policía del Ecuador, con apoyo de la policía y las Fuerzas Armadas colombianas además del FBI. pic.twitter.com/601GI5WgZf — Minuto & Medio (@MinMedio) September 28, 2026

Cabe mencionar que las dos mujeres son requeridas por la justicia ecuatoriana por el delito de lavado de activos. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, reaccionó a la operación y destacó la coordinación entre las autoridades de ambos países.

Noboa escribió en X: “Ellas están llamadas a juicio por lavado de activos para Los Choneros. El dinero que compra armas, paga sicarios y sostiene extorsiones. Es la estructura con la que aterrorizan a las familias ecuatorianas”.

Finalmente, las autoridades adelantan el proceso correspondiente para trasladar a las dos mujeres hacia Ecuador, donde deberán responder ante la justicia por los señalamientos que pesan en su contra.

Fuerte crisis entre Colombia y Ecuador

Luego de que el presidente del Ecuador, Daniel Noboa, decidió subir unilateralmente los aranceles para los productos colombianos que llegan a ese país, Colombia decidió tomar otras acciones relacionadas a la importación de energía, lo que ha desatado una guerra económica entre los dos países que comparten una extensa frontera.