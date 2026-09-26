El rector de la Universidad de La Guajira, Carlos Arturo Robles Julio, vuelve a estar en el centro de una investigación por sus presuntos vínculos con una organización dedicada al narcotráfico en ese departamento.

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El caso aparece en un expediente de la Fiscalía que identifica a Robles con el alias de ‘Kaloy’ y lo ubica, según los documentos citados por Semana, como supuesto líder de una estructura criminal. La investigación también cuenta con información recopilada en coordinación con autoridades de Estados Unidos.

Según los documentos judiciales que dio a conocer Semana, la organización habría utilizado el cargo público de Robles como una fachada para coordinar actividades relacionadas con el tráfico de estupefacientes. El expediente atribuye al rector un papel en la financiación y el envío de cargamentos de droga.

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La investigación comenzó luego de la incautación de un cargamento de cocaína. A partir de ese procedimiento, las autoridades recopilaron declaraciones y otros elementos que permitieron avanzar sobre una estructura que, según la Fiscalía, tendría operaciones en La Guajira y conexiones internacionales.

El nombre de Robles ya había aparecido en un expediente divulgado en 2025. En ese momento, el rector rechazó los señalamientos y aseguró que era víctima de un montaje y de un intento de extorsión relacionado con las personas que adelantaban las pesquisas.

Ahora, el caso vuelve a tomar relevancia luego de que el presidente Abelardo De la Espriella ordenara investigar las actuaciones del rector y los manejos administrativos de la Universidad de La Guajira. La Presidencia informó el 17 de septiembre que la instrucción fue dirigida a la ministra de Educación.

Memorandos de la DEA apuntan a bienes que serían usados para lavar dinero

La investigación también incorpora documentos intercambiados entre la DEA y la Fiscalía colombiana, en los que se advierte sobre la relevancia que tendría la organización para las autoridades estadounidenses y sobre la necesidad de avanzar en su desarticulación.

En esos memorandos aparecen señalamientos sobre establecimientos comerciales y propiedades que, según la información entregada por fuentes a los investigadores, podrían estar vinculados con el manejo de recursos provenientes del narcotráfico. Algunos de esos inmuebles también serían utilizados como lugares de descanso, según la hipótesis consignada en los documentos.

“La DEA ha obtenido información de que esta organización delictiva tendría predios mencionados por la fuente como los lugares donde llevan a cabo las actividades comerciales que les permiten lavar los dineros provenientes de narcotráfico, también algunos que han sido comprados con dinero de estas actividades y serían utilizados para residencias de descanso”, se lee en los documentos consultados por la revista.

El expediente incluye además declaraciones de testigos que entregaron información a la Fiscalía mediante principios de oportunidad y acuerdos con el ente acusador. Ese material forma parte de los elementos que sustentan las pesquisas sobre la estructura y el papel que presuntamente habría tenido Carlos Robles dentro de ella.

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