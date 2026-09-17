El presidente Abelardo de la Espriella anunció desde el departamento que pidió al Ministerio de Educación revisar las actuaciones del rector de la Universidad de La Guajira, Carlos Arturo Robles, ante una serie de señalamientos que, según dijo, fueron puestos en conocimiento de la Casa de Nariño. La información también fue trasladada a la Fiscalía para las verificaciones correspondientes.

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“He dado instrucción a la ministra de Educación para que se abra la investigación que sea necesaria en cuanto a los manejos que se han dado en la Universidad de La Guajira”, afirmó el mandatario. De La Espriella agregó que quiere que se revisen las actuaciones de Robles frente a lo que calificó como “un sinnúmero de hechos gravísimos” que fueron informados al Gobierno.

El presidente también aseguró que la información recibida fue remitida a la Fiscalía. “Aquí nadie tiene corona, no vine a proteger a nadie. He trasladado la información que he recibido a la Fiscalía General de la Nación”, manifestó durante su visita a La Guajira.

De acuerdo con la declaración presidencial, la revisión deberá tener en cuenta la autonomía de la institución educativa. “Yo respeto la autonomía universitaria, pero autonomía no significa ausencia de controles, ni inmunidad frente a la ley”, dijo De La Espriella, quien añadió que los recursos públicos destinados a la educación deben administrarse con transparencia y estar dirigidos a los estudiantes.

El anuncio se conoce mientras Robles continúa al frente de la Universidad de La Guajira. La propia institución identifica a Carlos Arturo Robles Julio como rector y señala que la Rectoría tiene a su cargo la gestión académica y administrativa de la universidad.

Además del caso de la universidad, el presidente hizo otros anuncios durante su visita al departamento. Según lo informado, el Gobierno revisará la posible cofinanciación e inclusión en el Plan Nacional de Desarrollo de la vía Francisco del Hombre, así como un paquete de vías terciarias para La Jagua del Pilar, Urumita y Villanueva.

Otro de los proyectos mencionados fue el de las cayuqueras para el río Ranchería. De La Espriella afirmó que la Gobernación ya cuenta con dos embarcaciones y que el Gobierno nacional aportaría las 13 restantes para completar la iniciativa. También anunció una revisión técnica del Teatro Aurora para buscar que pueda avanzar mediante la figura de obras por impuestos.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.