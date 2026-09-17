Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Durante la tarde del jueves 17 de septiembre, la región del Pacífico colombiano fue escenario de tres temblores de tierra, según lo informó el Servicio Geológico Colombiano (SGC), entidad encargada de monitorear este tipo de fenómenos en el país. El primero de estos seísmos tuvo lugar a las 12:22 del mediodía con una magnitud de 3,8 en la escala de Richter y una profundidad de 47 kilómetros. El SGC detalló que el epicentro de este sismo se ubicó en el municipio de Istmina, en el departamento de Chocó, una zona que ha sido históricamente vulnerable a la actividad sísmica.

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No pasó mucho tiempo antes de que un segundo movimiento telúrico fuera detectado en la misma localidad. A la 1:52 de la tarde del mismo día, el SGC reportó un temblor de magnitud 3,6, con una profundidad de 40 kilómetros. Al igual que el primer evento, el epicentro estuvo en Istmina, lo que refuerza la actividad sísmica constante en este sector del país, que se caracteriza por su cercanía a la placa tectónica del Pacífico.

Un tercer sismo fue comunicado por el SGC a las 2:19 de la tarde. Esta vez, la magnitud fue de 3,3 y la profundidad se reportó como superficial, lo que puede indicar que tuvo lugar cerca de la superficie terrestre. El epicentro, en esta ocasión, fue localizado en aguas del océano Pacífico, lo que diferencia este último temblor de los anteriores, cuyo origen estuvo en tierra firme.

El Servicio Geológico Colombiano, como parte de su protocolo, mantiene habilitada una plataforma digital que permite a los ciudadanos reportar si percibieron alguno de estos movimientos y describir las sensaciones experimentadas durante los temblores. Esta herramienta facilita una mejor interpretación del impacto real de los sismos y contribuye a fortalecer las labores de monitoreo en tiempo real de la actividad sísmica nacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde ocurrieron los sismos reportados en el Pacífico colombiano el 17 de septiembre?

De acuerdo con la información entregada por el Servicio Geológico Colombiano, los primeros dos sismos del día ocurrieron en el municipio de Istmina, Chocó, mientras que el tercero se localizó en el océano Pacífico. Estos lugares fueron identificados como epicentros a partir de reportes técnicos y los datos oficiales del SGC.

¿Qué significa la escala de magnitud utilizada en los reportes sísmicos del SGC?

Cuando el Servicio Geológico Colombiano indica una magnitud como 3,8 o 3,6, hace referencia a la escala de Richter, una medida logarítmica que indica la energía liberada por un sismo. Así, cada incremento en la escala representa un aumento considerable en la fuerza del movimiento telúrico.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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