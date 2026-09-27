La tranquilidad de dos mujeres que permanecían en Colombia terminó este domingo 27 de septiembre, luego de que autoridades las capturaran en el departamento de Santander. Se trata de Inda Mariela Peñarrieta Tuárez y Michelle Jamileth Macías Peñarrieta, esposa e hija, respectivamente, de José Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, antiguo líder de la organización criminal ecuatoriana Los Choneros.

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El operativo se llevó a cabo en el municipio de Sabana de Torres, cerca de Bucaramanga, y contó con la participación de la Policía y las Fuerzas Militares de Colombia, además de autoridades ecuatorianas, el FBI y el Centro Nacional de Inteligencia de Ecuador. Las dos mujeres tenían una difusión roja de Interpol y eran requeridas por la justicia de Ecuador.

El presidente Abelardo De La Espriella confirmó las capturas y señaló que ambas son investigadas en Ecuador por un presunto caso de lavado de activos.

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En Sabana de Torres, Santander, fueron detenidas mediante notificación roja de INTERPOL Inda Mariela Peñarrieta Tuárez y Michelle Jamileth Macías Peñarrieta, requeridas por la justicia ecuatoriana por lavado de activos. Son la esposa y la hija de alias “Fito”, quien encabezó Los… pic.twitter.com/KzNrQ6KF8k — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 27, 2026

La pesquisa hace parte del denominado caso ‘Blanqueo Fito’, que analiza movimientos financieros, bienes y empresas presuntamente utilizados para ocultar recursos de origen ilícito.

La investigación ecuatoriana señala que dentro de este proceso hay 17 personas naturales y cuatro compañías llamadas a juicio. Entre los procesados aparecen Peñarrieta y Macías, además de otros integrantes del entorno familiar de ‘Fito’.

¿Qué pasará con ellas?

Tras la captura, las autoridades deberán adelantar los procedimientos judiciales correspondientes para definir su traslado a Ecuador. De La Espriella afirmó que serán enviadas a ese país para que respondan ante la justicia.

‘Fito’, señalado como uno de los principales líderes de Los Choneros, fue extraditado a Estados Unidos, donde permanece detenido y enfrenta procesos relacionados con narcotráfico y crimen organizado.

La captura de su esposa e hija se suma a la de otros integrantes de su círculo familiar localizados en Colombia. En junio pasado también fue detenido en Bogotá su hermano, Ronaldo Javier Macías Villamar, conocido como ‘Javi’.

Fuerte crisis entre Colombia y Ecuador

Luego de que el presidente del Ecuador, Daniel Noboa, decidió subir unilateralmente los aranceles para los productos colombianos que llegan a ese país, Colombia decidió tomar otras acciones relacionadas a la importación de energía, lo que ha desatado una guerra económica entre los dos países que comparten una extensa frontera.