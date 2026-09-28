Abelardo de la Espriella, lejos de los cuestionamientos, se convirtió en foco clave de la inauguración de una nueva cárcel en Colombia, luego de dar el visto bueno para ese paso.

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La infraestructura penitenciaria abrirá sus puertas luego de los recientes avances logrados por la gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, junto al Ejecutivo nacional.

“¡Cuando hay liderazgo, hay resultados! Por más de 6 años, la comunidad esperó la terminación del centro penitenciario. Hoy, gracias a la determinación del gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, este proyecto por fin será una realidad”, aseguró la gobernante departamental.

A través de su cuenta personal de X, la dirigente regional confirmó la asignación de presupuestos requeridos para culminar completamente las obras del penal. Incluso, reveló fotos del sitio.

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¡Cuando hay liderazgo, hay resultados! Por más de 6 años, la comunidad esperó la terminación del Centro Penitenciario. Hoy, gracias a la determinación del gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, este proyecto por fin será una realidad. No solo se estableció la fecha… pic.twitter.com/Km3Fz0gOMx — Margarita Guerra (@mmarguiguerra) September 27, 2026

Paralelamente, Guerra detalló la hoja de ruta institucional desarrollada para asegurar la pronta puesta en servicio de este recinto de reclusión.

La mandataria regional explicó que la culminación del proyecto responde a una labor persistente e interinstitucional desarrollada desde el comienzo de su administración departamental.

Inicialmente, la gobernadora de Magdalena expuso esta dificultad al ministro de Justicia, Iván Cancino, durante la jornada de su posesión oficial en el cargo gubernamental.

Más adelante, las autoridades hicieron una mesa técnica con el viceministro de Justicia, Carlos Eduardo Gónima Díaz-Granados, para evaluar las alternativas operativas disponibles.

El viernes anterior, la dirigente envió la solicitud formal al jefe de Estado para asegurar el respaldo definitivo a la infraestructura carcelaria regional.

Posteriormente, este sábado la mandataria inspeccionó el complejo penitenciario junto a su gabinete y al viceministro Gónima Díaz-Granados para acordar la fecha inaugural.

Finalmente, la gobernante confirmó que en los próximos días anunciará públicamente el día exacto de la apertura oficial de la cárcel.

Por otra parte, el pasado 14 de septiembre el presidente De La Espriella dio inicio al plan para edificar diez megacárceles en la geografía colombiana.

En esa fecha el jefe de Estado encabezó un encuentro en la sede de su Gobierno en Barranquilla junto a la ministra de Transporte, Elsa Noguera, y el ministro de Justicia, Iván Cancino.

Dicha cumbre directiva buscó trazar alternativas técnicas enfocadas en acelerar la construcción de los nuevos complejos carcelarios diseñados para el país.

¿Cuántas cárceles hay en Colombia?

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) administra actualmente 126 Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional en todo el país.

Estos centros, conocidos como ERON, se distribuyen en 28 de los 32 departamentos del territorio colombiano.

Según cifras del propio INPEC, esos establecimientos se organizan bajo seis direcciones regionales que cubren distintas zonas geográficas.

Las regionales son central, occidente, norte, oriente, noroeste y Viejo Caldas, cada una con centros de reclusión asignados.

Además de los ERON nacionales, existen otros establecimientos administrados por entidades territoriales o por la Fuerza Pública.

Las cárceles departamentales, municipales y distritales suman 2.946 centros adicionales, según registros de la Fundación Acción Interna.

Los establecimientos de la Fuerza Pública, destinados a otros propósitos, alcanzan 430 espacios según la misma fuente.

Dentro del sistema nacional, existen también seis establecimientos exclusivos para reclusión de mujeres privadas de la libertad.

El director general del INPEC explicó recientemente que la capacidad instalada nacional ronda los 82.000 cupos disponibles.

Sin embargo, la población carcelaria actual supera esa capacidad, generando un hacinamiento cercano al 28 por ciento.

Esto representa una sobrepoblación aproximada de 22.000 personas privadas de la libertad dentro del sistema penitenciario nacional.

Solo dos cárceles del país tienen clasificación oficial de máxima seguridad, según informó El Tiempo previamente.

Esos establecimientos corresponden a las penitenciarías de Cómbita, en Boyacá, y Valledupar, en el departamento del Cesar.

Otras prisiones cuentan con pabellones especiales de máxima seguridad, aunque no ostentan esa categoría a nivel institucional.

En la última década, el INPEC cerró doce establecimientos penitenciarios, sin que ello redujera significativamente la capacidad nacional instalada.

Actualmente, 85 establecimientos tienen capacidad para menos de 500 cupos, según reportes técnicos publicados por la entidad.

El sistema penitenciario colombiano continúa enfrentando desafíos estructurales relacionados con infraestructura antigua y sobrepoblación carcelaria persistente.

Los quince establecimientos con mayor capacidad concentran actualmente el 54,4 por ciento de los cupos disponibles en el país.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.