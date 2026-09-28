María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, envió un mensaje al presidente Abelardo De La Espriella, luego de que el mandatario informara sobre la muerte de alias ‘Robinson Gutiérrez’, señalado de estar involucrado en el asesinato del senador y exprecandidato presidencial.

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A través de una historia publicada en su cuenta de Instagram, Tarazona agradeció al jefe de Estado por el resultado de la operación y relacionó el avance con la búsqueda de justicia por el crimen que terminó con la vida de su esposo.

El mensaje se conoció después del operativo adelantado en la vereda El Cadillo, zona rural de Tello, Huila, donde participaron el Ejército Nacional, la Policía y la Fuerza Aérea. De acuerdo con lo informado por De La Espriella, alias ‘Robinson Gutiérrez’ murió durante la acción y otras tres personas fueron capturadas.

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¿Qué relación tendría alias ‘Robinson’ con el crimen?

El mandatario señaló a ‘Robinson Gutiérrez’ como cabecilla político y financiero de la estructura Teófilo Forero Castro, perteneciente a la Segunda Marquetalia. Además, aseguró que el hombre estaba implicado en el asesinato de Miguel Uribe Turbay.

De acuerdo con información conocida por El Tiempo, el papel que se le atribuye a ‘Robinson’ dentro del crimen estaría relacionado con la logística de financiamiento. Su muerte ocurre mientras las autoridades continúan investigando los distintos niveles de participación en el asesinato.

De La Espriella también manifestó que no dejará de exigir que se conozca toda la verdad sobre el crimen. En su reporte inicial, indicó que el resultado era preliminar y que la información continuaba en proceso de verificación.

La operación también fue presentada por el Gobierno como un golpe contra la estructura de la Segunda Marquetalia, a la que se le atribuyen actividades como extorsiones, amenazas contra campesinos y reclutamiento de menores en Huila y Caquetá.

Padre de Miguel Uribe pidió saber quién dio la orden

Después de conocerse la muerte de alias ‘Robinson’, Miguel Uribe Londoño, padre del senador asesinado, también reaccionó y señaló que todavía queda pendiente establecer quién estuvo detrás de la orden del crimen.

En declaraciones a Citytv, el padre de Miguel Uribe Turbay diferenció entre quienes habrían participado directamente en el ataque y quienes habrían determinado su ejecución.

“¿Quién dio la orden?”, preguntó Uribe Londoño durante la entrevista, al insistir en que todavía no se ha establecido públicamente y de manera probada quién o quiénes habrían impartido la instrucción.

El padre del senador también afirmó que alias Robinson habría participado en el movimiento de recursos relacionados con el asesinato. Esa afirmación corresponde a su versión sobre la investigación y deberá ser contrastada con las conclusiones de las autoridades judiciales.

Uribe Londoño, además, cuestionó el manejo que, según él, tuvo información de inteligencia durante el Gobierno anterior y lanzó señalamientos contra el expresidente Gustavo Petro. Esas afirmaciones hacen parte de sus declaraciones y no constituyen por sí mismas conclusiones judiciales.

En otro pronunciamiento, el padre de Miguel Uribe Turbay agradeció a De La Espriella y a los integrantes de la fuerza pública que participaron en el operativo. También le pidió al mandatario mantener el compromiso de esclarecer quién ordenó el asesinato de su hijo.

La investigación, por ahora, continúa sobre los distintos actores que habrían participado en el crimen, incluido el papel que las autoridades atribuyen a alias Robinson.

¿Qué ha pasado con el caso Miguel Uribe?

En Bajo Sospecha hacemos un recuento de lo sucedido con Miguel Uribe Turbay, luego del atentado del que fue víctima en Modelia. ¿Quién lo asesinó? ¿Ya hay condenas? Una recapitulación de un doloroso hecho para el país.