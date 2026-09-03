María Claudia Tarazona, esposa del senador Miguel Uribe Turbay, cuestionó el beneficio que recibió alias ‘Chipi’ o ‘El Costeño’, uno de los principales procesados por el crimen del congresista, y aseguró que todavía no entiende qué aportó para obtener una reducción de su condena.

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En entrevista con Noticias Caracol, Tarazona manifestó que existen decisiones de la Fiscalía que no le generan tranquilidad, pese a que reconoce que la investigación ha tenido avances, como capturas y judicializaciones.

Uno de los puntos que más cuestionó fue el preacuerdo que permitió reducir a la mitad la pena de alias ‘Chipi’, a quien señaló de haber tenido un papel central en el crimen de Miguel Uribe.

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Tarazona contó que tuvo una reunión con la funcionaria encargada del caso y el equipo de investigación para preguntar directamente por qué se había aprobado ese acuerdo.

“Yo les dije por qué aprobaron un preacuerdo de una persona que no ayudó y que no le dio celeridad al proceso”, relató la esposa del senador.

Según explicó, ella no estaba pidiendo que le entregaran cinco razones para justificar la decisión, sino que quería conocer al menos un aporte concreto de alias ‘Chipi’ que explicara el beneficio recibido. “Deme una razón, dígame algo que haya aportado alias Chipi para que haya aceptado el preacuerdo”, fue la pregunta que, según su relato, hizo durante el encuentro.

Sin embargo, aseguró que ninguna de las personas presentes pudo darle una respuesta. “En toda la mesa de 10 personas que había, yo estaba con mi abogado, nadie pudo decir una sola razón”, afirmó.

Tarazona también criticó el comportamiento que, según ella, tuvo el procesado durante las audiencias judiciales.

Lo describió como una persona que “entorpeció el proceso” y que se habría burlado de las víctimas. Además, aseguró que alias ‘Chipi’ habría ocultado información durante la investigación.

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La esposa de Miguel Uribe sostuvo que los datos que finalmente permitieron avanzar en diferentes líneas de investigación fueron obtenidos mediante herramientas tecnológicas y no gracias a una colaboración efectiva del procesado.

“Un tipo que entorpeció el proceso, que se burló de las víctimas como ustedes lo pudieron ver en las audiencias, muerto de la risa, que además ocultó información”, señaló.

Por eso, considera especialmente difícil comprender que una persona a la que atribuye esas actuaciones haya recibido un beneficio dentro del proceso judicial.

La esposa del senador reconoció que la investigación ha tenido resultados importantes y que se han producido capturas y judicializaciones. Sin embargo, aseguró que esas actuaciones no son suficientes para darle tranquilidad.

“Ha habido avances, ha habido capturas, ha habido judicialización, pero eso no me da tranquilidad”, afirmó.

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