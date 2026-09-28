Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Una tragedia vial marcó la mañana del lunes 28 de septiembre en la carretera que conecta a Chicoral con El Espinal, luego de que una buseta colisionó de frente con un camión, dejando como saldo una persona muerta y dos gravemente heridas. El impacto estremeció a quienes transitaban por este importante eje vial, y los relatos iniciales empezaron a dar luces sobre lo que pudo haber ocurrido minutos antes del choque.

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La víctima mortal fue identificada como Alejandro Taborda, conductor de la buseta. De acuerdo con los primeros testimonios reunidos por esta redacción, fue él quien falleció en el acto a causa de la fuerza del impacto, pues, según el relato de un testigo, quedó atrapado entre el volante y los asientos posteriores. Esta apreciación la aportó una persona que presenció la colisión y que, en sus palabras entregadas a este medio, aseguró que “fue que el de la buseta invadió el carril”, sugiriendo que la buseta pudo haber invadido el espacio opuesto en la vía y provocado el choque frontal.

Como resultado del accidente, el conductor del camión también sufrió lesiones graves. El siniestro obligó a movilizar equipos de emergencia para su traslado inmediato a un centro médico, donde lucha por su vida. Además, una joven que acompañaba a Alejandro Taborda en la buseta permanece bajo atención hospitalaria por la gravedad de sus heridas, lo que eleva la lista de afectados a tres personas: una fallecida y dos en delicado estado de salud.

El choque dejó daños materiales considerables, sobre todo en la parte delantera de la buseta, que quedó destruida tras el fuerte golpe, como mencionó el testigo. La reconstrucción detallada de los hechos y la responsabilidad en este siniestro aún deben ser determinadas por las autoridades encargadas, quienes analizarán la versión inicial entregada por quienes presenciaron el desafortunado evento. Por ahora, la hipótesis sobre la invasión de carril por parte de la buseta es una apreciación preliminar y será contrastada con el informe oficial, para clarificar cómo sucedió exactamente el accidente fatal.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién era Alejandro Taborda, el conductor fallecido en el accidente en la vía Chicoral - El Espinal?

Alejandro Taborda era el joven que manejaba la buseta involucrada en el accidente. De acuerdo con la información aportada por un testigo, él quedó atrapado entre el volante y los asientos, lo que causó su muerte de forma inmediata.

¿Qué se sabe sobre las causas del choque entre la buseta y el camión en Chicoral?

Según la versión preliminar entregada por un testigo, la buseta habría invadido el carril contrario, lo que provocó el choque frontal con el camión. Sin embargo, esta información debe ser verificada por las autoridades con base en las evidencias y los informes oficiales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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