Escrito por:  Redacción Nación
Sep 28, 2026 - 10:53 pm

Un temblor de magnitud 3,3 fue registrado este lunes 28 de septiembre a las 10:24 p. m. en el municipio de Chaparral, Tolima, según el boletín actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

(Vea también: Zonas de Colombia con mayor amenaza sísmica y los factores que explican sus riesgos, según expertos y modelos nacionales)

El evento tuvo profundidad superficial y su referencia geográfica fue Chaparral, en el departamento del Tolima. El SGC mantiene el registro dentro de la actividad sísmica que se presenta en esta zona del país.

Este movimiento hace parte de la secuencia sísmica de Chaparral, que comenzó el 20 de septiembre y está localizada principalmente en ese municipio. Los eventos registrados en la zona presentan profundidades menores a 30 kilómetros, según el SGC.

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En su más reciente balance sobre esta actividad, el Servicio Geológico Colombiano reportó al menos 979 sismos de magnitud igual o superior a 2,0 desde el inicio de la secuencia, de los cuales 22 habían alcanzado magnitudes de 4,0 o superiores hasta el momento de publicación del boletín del 27 de septiembre.

¿Dónde se sintió el temblor de la noche del lunes 28 de septiembre?

El movimiento fue reportado de manera leve en Ibagué y Cali, según los comentarios publicados por ciudadanos. “Muy leve en Ibagué”, escribió uno de los usuarios, mientras que en Cali señalaron que se sintió “levesito” y de forma leve en el norte de la ciudad.

Otros comentarios hicieron referencia a la tranquilidad previa al movimiento. “Tanta calma era extraño”, escribió un usuario al referirse a la actividad sísmica de los últimos días.

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