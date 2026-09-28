Además del temblor que sacudió la madrugada del lunes 28 de septiembre a Colombia, hubo un nuevo episodio horas después que provocó otro llamado de atención a nivel nacional.

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El Servicio Geológico Colombiano (SGC) indicó que a las 9:42 de la mañana hubo un temblor con magnitud de 4.1 y profundidad de 145 kilómetros que tuvo epicentro en Los Santos (Santander).

Las respuestas por parte de los usuarios señalaron que en ciudades como Cúcuta y Bucaramanga se sintió este movimiento telúrico, en una temporada en la que estos son cada vez más frecuentes.

“El que faltaba por unirse a los de magnitud 4”, escribió una de las personas que contestó a la publicación de la entidad para conocer en qué lugares se sintió este evento sísmico.

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Hasta el momento no hay reportes de daños materiales ni heridos por el temblor en territorio santandereano, lejos de la zona de Chaparral (Tolima), marcada por los temblores recientemente.

Parece pertinente darle seguimiento a este tipo de alertas por parte del SGC luego del terremoto del pasado 10 de agosto de 2026, que provocó graves afectaciones en cinco departamentos.

Chocó, Risaralda, Caldas, Valle del Cauca y Quindío fueron los que tuvieron más casos de edificaciones destruidas y personas damnificadas por el mencionado episodio de hace varias semanas.

De hecho, los sismos posteriores son parte de la alarma general debido al peligro que hay por los sitios pendientes de demolición que pueden causar una nueva tragedia en un eventual accidente.

“Lo sentí, estoy en Cúcuta piso 11, vine aquí a ver la publicación apenas pasó y como no la vi creí que lo había imaginado, pero fue verdad”, afirmó una de las personas sobre el evento este lunes 28 de septiembre.

Por esa razón, es clave tener en cuenta las acciones para reaccionar frente a uno de estos eventos, que en la actualidad son cada vez más constantes en el territorio colombiano.

¿Qué hacer ante un temblor en Colombia?

Saber reaccionar ante un sismo resulta fundamental en Colombia debido a la alta actividad telúrica provocada por las placas tectónicas en el país.

La preparación previa exige identificar zonas seguras al interior de viviendas y acordar previamente un punto de encuentro familiar al aire libre.

Mantener listo un kit de emergencia con agua, alimentos, botiquín, copia de documentos, linterna y silbato facilita una respuesta oportuna durante la contingencia.

Durante el movimiento, conserve la calma, evite salir corriendo desesperadamente y aléjese de ventanas, vidrios o estanterías pesadas que puedan caerse.

Si está dentro de una edificación sismorresistente, protéjase bajo mesas fuertes o junto a columnas estructurales sin usar nunca los ascensores. Esta recomendación es determinante para evitar un riesgo vital.

Al transitar por calles o avenidas públicas, busque de inmediato espacios despejados, distanciándose de postes, cables eléctricos, árboles altos o fachadas.

En caso de conducir un vehículo, disminuya paulatinamente la velocidad y deténgase en un lugar seguro lejos de puentes o pasos elevados.

Finalizada la sacudida inicial, evacúe ordenadamente por las escaleras portando siempre el kit de suministros esenciales previamente preparado por la familia.

Cierre las llaves de gas, agua y corte el suministro eléctrico inmediatamente para prevenir eventuales incendios, explosiones o fuga de insumos públicos. Eso puede evitar accidentes posteriores y todavía más trágicos en una comunidad.

Verifique el estado de salud de sus acompañantes y atienda únicamente la información compartida por las autoridades oficiales encargadas del riesgo.

Revisar si la estructura de la vivienda presenta grietas severas o riesgo inminente de colapso evita sorpresas ante eventuales réplicas posteriores.

Seguir estas pautas preventivas fortalece la autocapacidad de respuesta ciudadana y protege la vida de todos los integrantes de la comunidad. Mucho más con la realidad actual en Colombia.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.