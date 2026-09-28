Por: Noticiero 90 minutos

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El fenómeno de El Niño sigue causando graves consecuencias en diferentes regiones del país, especialmente en el departamento de Tolima, donde las autoridades enfrentan una emergencia ambiental debido a los numerosos incendios forestales. De acuerdo con información de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), los incendios han dañado aproximadamente 60.000 hectáreas en Tolima, convirtiéndolo en uno de los territorios más golpeados por esta situación. A pesar de los esfuerzos de las entidades responsables, los incendios han sido recurrentes, reactivándose incluso después de haber sido controlados previamente, lo que complica aún más la respuesta ante la emergencia.

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Mientras la UNGRD mantiene sus trabajos de control y monitoreo, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) advierte que el fenómeno de El Niño no ha terminado. Según sus informes, el país aún no ha experimentado la etapa más intensa del fenómeno, con posibilidad de que se prolongue hasta inicios de 2027. Este pronóstico ha llevado a la implementación de medidas más rigurosas para prevenir y atender nuevos incendios.

En el último balance oficial de la UNGRD, se registra que permanecen activos tres incendios en Tolima. Paralelamente, cuatro focos fueron controlados y hay tres departamentos en estado de alerta debido al riesgo de reactivación. Estas cifras han disminuido, ya que en el punto crítico, el 14 de agosto, hubo un reporte de 32 incendios activos de manera simultánea. A pesar de haber logrado controlar los incendios en Villa de Leyva y el páramo Las Hermosas, la alerta continúa en las zonas afectadas, manteniendo la atención de las autoridades.

Las entidades han impulsado estrategias para fortalecer la respuesta, poniendo a disposición brigadas de bomberos y al menos diez aeronaves, entre aviones y helicópteros, que permiten implementar los protocolos necesarios para controlar el fuego en estos territorios. Además, se instaló una mesa de variabilidad climática, con el fin de consolidar el plan de respuesta rápida, tanto de las entidades nacionales como gubernamentales. En palabras de David Santiago Tamayo, director general de la UNGRD, se hace un llamado especial a los municipios para mantener vigentes los convenios con los cuerpos de bomberos y los mecanismos de reacción departamental y municipal.

¿Qué acciones ha tomado la UNGRD frente al fenómeno de El Niño y los incendios en Tolima?

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) ha implementado brigadas de bomberos y desplegado al menos diez aeronaves, aviones y helicópteros para responder a las emergencias. Además, se institucionalizó una mesa de variabilidad climática que consolidó un plan de respuesta rápida para coordinar la acción de las entidades y los gobiernos locales y nacionales, como se conoció en los balances oficiales.

¿Cuánto tiempo más puede durar el fenómeno de El Niño según el IDEAM y qué es este fenómeno?

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) advierte que el fenómeno de El Niño aún no ha alcanzado su punto más fuerte y puede extenderse hasta inicios del año 2027. Este fenómeno se refiere a una alteración en los patrones climáticos del Pacífico que suele causar sequías e incendios, como los que afectan actualmente a Tolima y otros departamentos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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