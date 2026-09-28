Por: Noticiero 90 minutos

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Laura Pizarro Botero fue reconocida por la administración municipal de Guacarí luego de alcanzar el primer lugar a nivel departamental en las Pruebas Saber 11°, con un destacado puntaje de 437 sobre 500. Estas pruebas, que evalúan las competencias de estudiantes que finalizan el bachillerato en Colombia, representan uno de los retos académicos más relevantes en el país y constituyen un parámetro importante para el acceso a la educación superior. De acuerdo con la información publicada por Noticiero 90 Minutos, este resultado convierte a Laura en un símbolo de excelencia académica para su municipio y todo el departamento del Valle del Cauca.

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Laura, estudiante de la Institución Educativa Normal Superior Miguel de Cervantes Saavedra, logró posicionarse únicamente por debajo de un estudiante de Cúcuta, quien alcanzó el puntaje perfecto de 500 en las mismas pruebas. El reconocimiento de Laura por parte de la institución y las autoridades locales no es simplemente un premio al esfuerzo individual: de acuerdo con las declaraciones recogidas por Noticiero 90 Minutos y la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, el triunfo de Laura realza el valor de la educación pública y demuestra el potencial de los jóvenes vallecaucanos.

A raíz de este logro, la comunidad educativa de Guacarí tiene un motivo de celebración, pues el desempeño de Laura se convierte en un referente inspirador para generaciones presentes y futuras de estudiantes. La administración municipal resaltó la importancia de la disciplina, la preparación constante y el compromiso académico, reconociendo que estos valores han sido fundamentales para el resultado alcanzado por Laura. Además, se anunció que Laura será homenajeada con un ‘Cuadro de Honor’ en la institución educativa donde cursó sus estudios.

Por otra parte, figuras como la gobernadora Dilian Francisca Toro han reiterado la necesidad de seguir fortaleciendo el acceso a la educación de calidad en todos los municipios del Valle del Cauca. Según las fuentes citadas, el caso de Laura demuestra que, aun en municipios pequeños, se pueden lograr desempeños sobresalientes que contribuyen al prestigio regional y motivan a otros estudiantes a perseguir la excelencia académica.

Finalmente, Laura ya proyecta continuar con su formación profesional en una de las universidades de Cali, mostrando así que este resultado es solo el inicio de un camino prometedor en su desarrollo académico y profesional.

¿Cómo se obtiene el puntaje en las Pruebas Saber 11 y qué significado tiene?

El puntaje en las Pruebas Saber 11 se obtiene a partir de los resultados de los exámenes aplicados a estudiantes que finalizan el bachillerato, evaluando áreas como matemáticas, lenguaje, ciencias y habilidades sociales. Un puntaje alto, como el de Laura Pizarro (437 de 500), refleja un desempeño sobresaliente y es clave para acceder a oportunidades académicas posteriores.

¿Por qué es relevante el reconocimiento de Laura Pizarro en Guacarí y el Valle del Cauca?

El reconocimiento de Laura Pizarro tiene gran relevancia porque muestra el talento académico del municipio de Guacarí y resalta la calidad de la educación en el Valle del Cauca. Este tipo de logros motiva a otros estudiantes, aporta al prestigio de las instituciones y refuerza la importancia de invertir y fortalecer la educación pública regional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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