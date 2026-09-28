Por: El Espectador

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El proceso de supresión del Ministerio de Igualdad atraviesa una nueva etapa, según explicó el liquidador asignado, John Milton Rodríguez. El funcionario, quien es exsenador y pastor, anunció que actualmente han sido eliminados 407 cargos de los 744 que conformaban la planta de la entidad, respetando los derechos laborales de las personas protegidas como madres gestantes, lactantes, prepensionados, personas con discapacidad y personas con fuero sindical. Rodríguez destacó que estos recortes facilitarán el ahorro de recursos, lo cual permitirá atender emergencias como la tragedia ocasionada por el terremoto del 10 de agosto, además de financiar el funcionamiento restante del ministerio.

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Rodríguez advirtió sobre una falta de financiación para los programas sociales en el actual y siguiente año, señalando directamente que el gobierno anterior, encabezado por Gustavo Petro, solo usó recursos restantes provenientes del año 2024 para cubrir necesidades inmediatas. Según Rodríguez, esta situación se reflejó en el bajo cumplimiento de las metas: “una ejecución entre el 5 % y el 12 % de lo inicialmente comprometido con las comunidades”. Por este motivo, ordenó una auditoría rigurosa de los 24 programas sociales alojados en el Fondo para la Igualdad (FonIgualdad).

En el avance de la liquidación, Rodríguez también afirmó que fueron "recuperados" 60.000 millones de pesos colombianos (COP), cifra a la que se suman otros 20.000 millones anunciados previamente, producto de un seguimiento minucioso a las transferencias de funcionamiento dirigidas al FonIgualdad. Estos ahorros se han materializado en traslados presupuestales que ya aseguran la disponibilidad de 17.000 millones de pesos y la disposición de otros 43.000 millones para su incorporación futura.

El plan de liquidación ordenado por Abelardo de la Espriella, actual presidente, detalla que la supresión del Ministerio debe ser clara y ordenada, con especial atención a la reasignación de funciones, recursos y responsabilidades para evitar interrupciones o vacíos en la garantía de derechos fundamentales. No obstante, se reconoció que en la administración previa no hubo una ruta establecida para este proceso, lo que podría dejar desatendidos programas y recursos clave. Por ello, se solicitó el apoyo de los ministerios del Interior, Hacienda y Justicia para culminar la liquidación.

El trámite aún está en marcha y contará con un año de plazo, según el decreto presidencial. Se prevé que los viceministerios y programas sociales vinculados sean transferidos tanto al Ministerio del Interior, dirigido por Rodrigo Lara, como al Departamento de Prosperidad Social, encabezado por Sandra Suárez.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo avanza la liquidación del Ministerio de Igualdad y quiénes son responsables del proceso?

El proceso de liquidación del Ministerio de Igualdad está en marcha bajo la dirección del liquidador John Milton Rodríguez, quien ha recortado más de la mitad de los cargos y priorizado la auditoría de los programas sociales. La liquidación fue ordenada por Abelardo de la Espriella y requiere el apoyo de los ministerios de Interior, Hacienda y Justicia, con un plazo de un año para transferir funciones y recursos de forma ordenada.

¿Por qué hay polémica con la financiación de los programas sociales del Ministerio de Igualdad?

De acuerdo con John Milton Rodríguez, el gobierno de Gustavo Petro no dejó recursos suficientes para los programas sociales del Ministerio de Igualdad más allá de 2024, lo que ha derivado en bajos niveles de ejecución y la necesidad de auditorías para determinar su estado real. Esto ha suscitado preocupación sobre la continuidad de políticas dirigidas a grupos de especial protección constitucional.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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