Por: El Espectador

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El Tribunal Superior de Cali ratificó la condena de Andrés Gustavo Ricci García por el feminicidio agravado de la reconocida patinadora Luz Mery Tristán. Aunque mantiene la culpabilidad del procesado, la Sala Penal del tribunal decidió reducir la pena inicialmente impuesta, pasando de 45 años y nueve meses a 41 años y cinco meses de prisión. Además, se confirmó la inhabilidad para que Ricci García ejerza derechos y funciones públicas durante 20 años, de acuerdo con información publicada por El Espectador.

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En la primera instancia, el juez penal Óscar Castrillón León había hallado a Ricci García responsable tanto del feminicidio agravado como de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, blandiendo una condena ejemplar. No obstante, el tribunal superior optó por excluir la condena por el segundo delito, pues durante el proceso la Fiscalía demostró que el empresario contaba con el permiso correspondiente para portar armas. Por ello, la pena quedó enfocada exclusivamente en el feminicidio agravado de Luz Mery Tristán.

La investigación y el proceso judicial sacaron a la luz el ciclo de violencia que Ricci García ejerció contra Luz Mery Tristán. Según El Espectador, los testimonios de familiares y allegados aportados al tribunal describieron una relación marcada por los celos extremos y actitudes machistas del empresario, quien agredía física, verbal y psicológicamente a la patinadora antes de matarla en su vivienda de Cali. Testimonios clave, como el de Victoria Tristán Gil—hermana de la víctima—y Valentina Valencia Tristán—hija de la patinadora—relataron la transformación de Luz Mery, quien pasó a aislarse, cambiar su número de teléfono y modificar su comportamiento por temor a provocar a Ricci García.

El expediente incluyó, además, pruebas periciales que corroboraron las agresiones continuas. Según el fallo judicial, el perito de Medicina Legal concluyó que la víctima, antes de su muerte, recibió un fuerte golpe en el párpado derecho y presentaba otros moretones en la mano izquierda. Estos hallazgos, sumados a evidencias como restricciones impuestas a Luz Mery, vigilancia constante y aislamiento de su círculo social, permitieron al juez descartar la hipótesis de accidente sostenida por Ricci García. El fallo fue contundente al señalar que existió una atmósfera de hostigamiento y control que desencadenó en un feminicidio motivado por celos y posesividad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue condenando Andrés Gustavo Ricci García por feminicidio agravado en el caso de Luz Mery Tristán?

Ricci García fue condenado porque las investigaciones y los testimonios comprobaron un patrón de violencia física, verbal y psicológica contra Luz Mery Tristán, motivado por celos y actitudes controladoras. Las pruebas evidenciaron que sometió a la patinadora a una relación de abuso que culminó en su muerte, lo que constituye feminicidio agravado según lo determinado por el Tribunal Superior de Cali y reportado por El Espectador.

¿Qué significa feminicidio agravado según la justicia colombiana?

El feminicidio agravado es el asesinato de una mujer perpetrado por motivos de género, donde existen circunstancias que agravan el crimen, como antecedentes de violencia de pareja o actos de extrema crueldad. El caso de Luz Mery Tristán ejemplificó estos aspectos según el fallo judicial: hubo un ciclo de abuso que incluyó agresiones previas, control de la víctima y violencia motivada por celos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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