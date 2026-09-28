Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

La muerte de Miguel Orlando Guzmán, conocido como alias "Robinson Gutiérrez", señalado integrante de la disidencia de las Farc denominada Segunda Marquetalia, ha reactivado la discusión entorno al asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, miembro del partido Centro Democrático. Según información de las autoridades, "Robinson Gutiérrez" era uno de los presuntos responsables en el caso del magnicidio de Uribe Turbay. La reacción de la familia del senador no se hizo esperar. A través de redes sociales, María Claudia Tarazona, viuda de Uribe Turbay, agradeció al presidente Abelardo de la Espriella y se refirió a la operación militar que terminó con la vida de alias "Robinson Gutiérrez" en Tello, Huila: "Gracias, presidente Abelardo, con su determinación y voluntad, pronto se hará justicia por Miguel, Alejandro y toda la familia". Este mensaje hace evidente el deseo de la familia por ver esclarecido el crimen y que se concrete la justicia.

Sigue a PULZO en Discover

El padre del senador, Miguel Uribe Londoño, fue más allá. En su cuenta de X responsabilizó de forma directa al expresidente Gustavo Petro, asegurando que este sabía del riesgo inminente para su hijo y que incluso se habría retirado protección con la supuesta complicidad del director de la Unidad Nacional de Protección (UNP). En entrevista con La FM, el padre de la víctima recalcó que "Robinson participó en la parte financiera, en el movimiento del dinero", detallando su presunta implicación. La Fiscalía, de acuerdo con datos de marzo pasado, habría emitido siete órdenes de captura contra jefes de la Segunda Marquetalia por su presunta relación con la autoría del crimen.

Se suma a este panorama la persistente polémica sobre una posible infiltración en el esquema de seguridad del senador asesinado. María Claudia Tarazona, según documentó El Espectador, informó a la Fiscalía desde el inicio de la investigación que sospechaba de una filtración de información sensible del entorno cercano de seguridad de Uribe Turbay, e incluso advirtió sobre un contacto guardado como "escolta del senador" en el celular de Élder José Arteaga Hernández, alias “Chipi”, cerebro logístico del crimen. La información fue respaldada por la declaración de un joven venezolano, alias "Churco", quien alegó que los datos que permitieron el ataque provenían de miembros del propio esquema de seguridad. Sin embargo, el padre del senador negó contundentemente esta versión, calificándola de infundada y parte de una supuesta cortina de humo.

La Fiscalía afirmó que no ha descartado ninguna línea de investigación, aunque señaló que las declaraciones del testigo adolescente presentaban contradicciones. Mientras tanto, la familia Uribe Turbay y su entorno cercano continúan solicitando avances, reclamando que se esclarezca el funcionamiento de las redes que permitieron el crimen y el papel de los distintos actores implicados.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién era alias "Robinson Gutiérrez" y cuál era su vínculo con el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay?

Alias "Robinson Gutiérrez", cuyo nombre real era Miguel Orlando Guzmán, era señalado integrante de la Segunda Marquetalia, una disidencia de las Farc comandada por "Iván Márquez". Según las autoridades y las declaraciones de Miguel Uribe Londoño, padre del senador asesinado, Gutiérrez habría participado en la financiación y manejo de recursos logísticos que facilitaron el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. La Fiscalía había emitido órdenes de captura contra varios jefes de este grupo, incluyéndolo a él, por su presunta responsabilidad directa en el crimen.

¿Qué versiones existen sobre una posible infiltración en el esquema de seguridad de Miguel Uribe Turbay?

Existen dos versiones enfrentadas. María Claudia Tarazona, viuda de Uribe Turbay, ha sostenido desde el inicio que el esquema de seguridad del senador pudo haber sido infiltrado, con pistas como la aparición de un contacto telefónico guardado como "escolta del senador" en el celular de un autor material del crimen. Sin embargo, Miguel Uribe Londoño, padre del senador, refutó esta hipótesis y afirmó que no existen pruebas contundentes de la participación de escoltas en la filtración. La Fiscalía, por su parte, aseguró seguir investigando todas las líneas, aunque encontró inconsistencias en los testimonios presentados.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.