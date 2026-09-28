Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El Tribunal Superior de Cali ratificó en segunda instancia la condena contra Andrés Gustavo Ricci García, al ser hallado responsable por el feminicidio agravado de Luz Mery Tristán, reconocida excampeona mundial de patinaje. Tristán fue asesinada en agosto de 2023, en la ciudad de Cali, en medio de circunstancias que impactaron profundamente tanto al deporte nacional como a la opinión pública.

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La confirmación del fallo mantiene la responsabilidad de Ricci García por el crimen, modificando únicamente el alcance de la sentencia inicial: el delito relacionado con el porte o tenencia ilegal de armas fue retirado debido a que el condenado tenía permiso para portar el arma empleada en el asesinato, según comunicó la Fiscalía. Por lo tanto, la pena quedó fijada en 41 años y 5 meses de prisión, junto con una inhabilidad de 20 años para ejercer derechos y funciones públicas.

La noche de los hechos, el crimen sucedió en una vivienda del sector de El Mameyal, en la vía hacia el cerro de Cristo Rey, dentro de la comuna 19 de la capital vallecaucana. De acuerdo con la reconstrucción de la Fiscalía, vecinos reportaron una fuerte discusión seguida de varios disparos. Cuando las autoridades ingresaron al lugar, encontraron a Luz Mery Tristán sin vida, dentro de una habitación, con una herida causada por arma de fuego. Los análisis forenses y la inspección de la escena, donde había impactos de bala en la puerta de la habitación, permitieron concluir que la muerte había sido ocasionada por un proyectil de arma de fuego.

Durante el proceso judicial, la Fiscalía presentó pruebas que describían una relación marcada por violencia física, verbal y psicológica, así como episodios de celos. Estos elementos llevaron a la justicia a calificar el hecho como un feminicidio agravado. Asimismo, la investigación descartó la posibilidad de que la muerte hubiera resultado de un accidente o fuera autoinfligida. Ricci García permaneció en el lugar hasta la llegada de las autoridades y fue capturado en el marco de la investigación.

Luz Mery Tristán fue una figura emblemática en el patinaje colombiano, al ser la primera mujer en alcanzar un título mundial y luego dedicarse a la formación de nuevas generaciones. Su asesinato, ocurrido el 5 de agosto de 2023, conmocionó a Cali y al país, y la confirmación de la condena representa el cierre de una etapa en este proceso judicial, aunque aún podrían interponerse recursos adicionales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue retirado el cargo de porte ilegal de armas en el caso de Andrés Gustavo Ricci García?

El cargo por porte o tenencia ilegal de armas fue retirado en la sentencia de segunda instancia porque, conforme a lo informado por la Fiscalía, Andrés Gustavo Ricci García tenía autorización para portar el arma utilizada en el crimen. Por tal razón, el Tribunal Superior de Cali decidió mantener la condena únicamente por feminicidio agravado y ajustar la pena en consecuencia.

¿Qué significa feminicidio agravado según la justicia colombiana?

Feminicidio agravado se refiere al asesinato de una mujer bajo circunstancias particularmente graves, como cuando hay antecedentes de violencia física, verbal o psicológica por parte de quien comete el crimen, así como comportamientos asociados a los celos. En este caso, la justicia determinó que la muerte de Luz Mery Tristán fue el resultado de un ciclo de violencia en el contexto de una relación íntima, lo que permitió calificar el hecho bajo esta figura penal.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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