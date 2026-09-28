El pase de conducción podría convertirse en uno de los mayores dolores de cabeza para quienes no respeten las nuevas reglas de seguridad vial. Esto, teniendo en cuenta una nueva norma que contempla una suspensión de hasta 10 años cuando un conductor adelante a un ciclista sin conservar la distancia exigida y, como consecuencia, le ocasione lesiones o la muerte.

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La medida está contemplada en la Ley 2635 de 2026, aprobada por el Congreso como parte de las disposiciones destinadas a reforzar la protección de ciclistas y peatones en las vías del país.

La norma modifica disposiciones del artículo 60 de la Ley 769 de 2002, relacionadas con la responsabilidad de los conductores al momento de adelantar o cruzar de una calzada o carril a otro. La nueva regulación establece condiciones específicas para estas maniobras.

Entre ellas, está la obligación de anunciar el adelantamiento mediante las luces direccionales y otras señales, además de efectuarlo sin poner en riesgo a los demás actores viales. También se establece que los vehículos deben mantener una distancia de al menos 1,50 metros al adelantar ciclistas y usuarios de vehículos eléctricos livianos de movilidad personal urbana.

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El incumplimiento de estas disposiciones puede traer consecuencias económicas. Quienes desconozcan las nuevas reglas pueden recibir un comparendo tipo D, equivalente a 30 salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV).

Pero la sanción cambia de manera drástica cuando el adelantamiento termina en un hecho grave. Si el conductor no respeta la distancia de 1,50 metros y termina ocasionando lesiones o la muerte de un ciclista, la licencia de conducción puede quedar suspendida durante 10 años.

La medida pone el foco en una maniobra cotidiana que ahora tendrá consecuencias mucho más severas cuando implique daños a un ciclista. Para los conductores, respetar la distancia establecida se convierte así en una obligación clave para evitar sanciones y proteger a quienes se movilizan sobre dos ruedas.

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