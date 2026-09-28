Por: EL PILON SA

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Víctor Hugo Mosquera Galvis asumirá este martes 29 de septiembre el cargo de procurador Regional de Instrucción del Cesar, en una ceremonia prevista para las 8 de la mañana en el edificio de la Caja Agraria, en Valledupar. El abogado reemplazará a Angélica María Olarte Becerra, quien había sido designada para esta función mediante el Decreto 0226 del 30 de enero de 2026 e inició sus labores formales el 4 de febrero del mismo año.

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De acuerdo con el manual de funciones de la Procuraduría General de la Nación, la Procuraduría Regional de Instrucción es responsable de desarrollar actuaciones disciplinarias dentro de su correspondiente circunscripción territorial. El procurador regional, además, tiene la labor de dirigir todos los trámites de su dependencia y debe conocer las investigaciones disciplinarias hasta etapas relevantes, como la notificación del pliego de cargos o la eventual decisión de archivo de los procesos. Este cargo es de libre nombramiento y remoción, lo que significa que la autoridad competente puede designar o separar a la persona en cualquier momento según las necesidades del servicio.

En cuanto a su formación y experiencia, Mosquera Galvis es abogado egresado de la Universidad Santo Tomás, con especialización en Responsabilidad y Daño Resarcible. Se destaca su paso por la dirección de la Territorial Cesar-La Guajira de la Unidad para las Víctimas, donde lideró procesos de atención y reparación para personas afectadas por hechos violentos en ambos departamentos, posición a la que accedió en julio de 2019. Antes de eso, fue secretario de Gobierno del municipio de Pailitas, trabajó en el sector privado y también fungió como asesor de la Asociación de Mujeres Víctimas del Conflicto Armado Gestoras de Paz.

La trayectoria de Mosquera también incluye participación política. En 2018 aspiró a la Cámara de Representantes por Cesar como candidato del partido Centro Democrático. Posteriormente, en diciembre de 2025, figuró al comienzo como cabeza de lista cerrada del mismo partido para las elecciones legislativas de 2026, aunque poco después fue retirado tras una reorganización interna de la colectividad.

La llegada de Mosquera a la Procuraduría Regional de Instrucción del Cesar supone su retorno al sector público, donde se encargará de orientar la fase de instrucción en los procesos disciplinarios bajo la competencia de la Procuraduría en esa región.

¿Cuáles son las funciones principales de la Procuraduría Regional de Instrucción del Cesar?

La Procuraduría Regional de Instrucción tiene la responsabilidad de adelantar actuaciones disciplinarias en su territorio, dirigir los trámites de la oficina y conocer las investigaciones hasta fases fundamentales como la notificación del pliego de cargos o el archivo del caso, según lo establece el manual de funciones de la Procuraduría General de la Nación.

¿Qué experiencia profesional tiene Víctor Hugo Mosquera Galvis antes de asumir como procurador Regional de Instrucción?

Mosquera Galvis es abogado y especialista en Responsabilidad y Daño Resarcible; ha sido director de la Unidad para las Víctimas Territorial Cesar-La Guajira, secretario de Gobierno de Pailitas y asesor de una asociación de mujeres víctimas del conflicto armado. Además, tuvo participación política como candidato y cabeza de lista del Centro Democrático a la Cámara de Representantes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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