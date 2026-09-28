El huracán Polo mantiene la atención de las autoridades meteorológicas por los efectos que ha dejado en México, donde las fuertes lluvias asociadas al fenómeno provocaron la muerte de dos menores y la desaparición de otras tres personas.

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Ante la trayectoria del ciclón y las condiciones climáticas que se presentan en la región, El Tiempo consultó al Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) para establecer si Polo podría tener algún efecto sobre Colombia.

La respuesta de la entidad fue clara: el huracán Polo no tendrá incidencia en el territorio colombiano. De acuerdo con la Oficina del Servicio de Pronósticos y Alertas del Ideam, los gráficos de monitoreo no muestran que el fenómeno vaya a provocar lluvias o emergencias asociadas con su paso por el país.

¿Qué pasó con el huracán Polo en México?

El huracán Polo alcanzó categoría 3 y provocó fuertes precipitaciones en sectores del oeste de México. Uno de los hechos más graves ocurrió en el estado de Jalisco, donde una vivienda con cuatro integrantes de una familia fue arrastrada por un arroyo en la comunidad de La Cuesta, municipio de Talpa.

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El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, confirmó que dos menores murieron como consecuencia de la emergencia, mientras que otras tres personas permanecían desaparecidas.

México también mantiene la vigilancia sobre el comportamiento del sistema y sus posibles efectos en zonas como Baja California Sur y Sonora, de acuerdo con la información citada por el diario.

Aunque el huracán no representa una amenaza para Colombia, el Ideam mantiene activo el seguimiento de la temporada de ciclones tropicales de 2026 y fortaleció la preparación territorial, especialmente en la región Caribe.

¿Qué recomienda el Ideam durante un ciclón?

El Tiempo explicó que, aunque Polo no tendrá efectos directos sobre Colombia, las autoridades mantienen recomendaciones generales para la población ante la eventual llegada o influencia de otros sistemas tropicales.

Entre las principales medidas está buscar refugio durante las condiciones de riesgo y evitar permanecer en zonas abiertas cuando se presenten tormentas.

También se recomienda no ubicarse debajo de árboles ni cerca de estructuras metálicas altas, debido al riesgo que pueden representar durante una tormenta eléctrica.

El Ideam igualmente aconseja suspender actividades deportivas o cualquier otra actividad que se desarrolle al aire libre cuando se presenten tempestades.

Por ahora, el monitoreo de Polo no muestra una afectación prevista para Colombia. Sin embargo, la vigilancia de la temporada de ciclones tropicales continúa, especialmente en las zonas del Caribe que pueden estar expuestas a otros fenómenos meteorológicos.

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