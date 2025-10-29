El impacto del huracán Melissa provocó una crítica situación en Jamaica, dejando a miles de personas afectadas, entre ellas, un grupo de colombianos que permanecen atrapados en la isla caribeña.

(Vea también: Huracán Melissa: Jamaica se prepara ante la tormenta más violenta de su historia y un millón en riesgo)

Frente a esto, la Embajada de Colombia en Jamaica habilitó una línea de atención para ofrecer apoyo y asistencia a los ciudadanos colombianos que enfrentan esta crisis, según informó Blu Radio.

El huracán Melissa, con sus vientos destructivos y fuertes lluvias, ocasionó graves daños en la infraestructura, provocando cortes de energía en el 80% del país, problemas de conectividad celular y el cierre de aeropuertos, lo que dejó varados a numerosos turistas, entre ellos los colombianos.

La embajadora Emiliana Bernard describió la situación como “complicada y caótica”. Según explicó, existen afectaciones severas en hospitales y centros de salud, además de fallas en servicios básicos como la energía eléctrica y la seguridad pública.

Líneas telefónicas para colombianos atrapados en Jamaica

Frente a esta problemática, la Embajada de Colombia mantiene un monitoreo constante de la situación y coordina acciones para respaldar a los connacionales atrapados en la isla.

La embajadora Bernard destacó que las principales necesidades de los colombianos son asistencia médica y alimentación, especialmente en las zonas más afectadas y aseguró que hay reportes de “280, 300” connacionales que trabajan en ese país.

Por eso, la Embajada en Jamaica instó a los colombianos que se encuentran en áreas comprometidas por el huracán a comunicarse a través de su línea de atención, con el fin de recibir ayuda inmediata y mantenerse informados sobre las medidas adoptadas durante la emergencia.

Para los familiares, amigos o conocidos en Colombia que necesiten comunicarse con la Embajada de Colombia en Jamaica, se dispuso de líneas telefónicas específicas de atención. En Bogotá, pueden hacerlo a través del número (601) 382 6999, mientras que en Jamaica el contacto directo con la embajada o el consulado está disponible en el número (876) 572 9051.

