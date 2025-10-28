El poderoso huracán Melissa tocó tierra este martes en Jamaica con vientos feroces y lluvias torrenciales, convirtiéndose en la tormenta más poderosa que jamás haya golpeado la isla caribeña.

Melissa, un huracán de categoría 5 (la máxima), alcanzó el suroeste del país cerca de la ciudad de New Hope con vientos máximos sostenidos de 295 km/h, informó el centro estadounidense de huracanes (NHC): “Ésta es una situación extremadamente peligrosa y que pone en riesgo la vida”, indicó esa organización.

La isla ya lleva horas sufriendo crecidas y vientos extremos provocados por Melissa, uno de los huracanes más fuertes registrados en el Atlántico. A pesar de acelerar un poco su desplazamiento, el huracán avanza lentamente, lo que debería aumentar el riesgo de inundaciones catastróficas y deslizamientos de tierra en Jamaica.

Su potencia supera la de algunos de los huracanes más devastadores de los últimos años, como Katrina, que arrasó la ciudad de Nueva Orleans en 2005. Siete muertes —tres en Jamaica, tres en Haití y una en República Dominicana—, ya se han atribuido al deterioro de las condiciones meteorológicas provocadas por la tormenta.

Al respecto, el famoso meteorólogo colombiano Max Henríquez, quien ha compartido varios videos en redes sociales de la devastación de este fenómeno natural, dio un desalentador parte sobre lo que se vendría en Jamaica y en otros países del Caribe en los próximos días.

“Brutal lo que le está sucediendo a Jamaica a esta hora. Dios los proteja, especialmente a aquellos que tomaron la decisión de no ir a los refugios. Esto es una catástrofe sin igual. Es terrible lo que estan viviendo en Jamaica. Muchos no creyeron que esto iba a pasar. No sé si sobrevivan para contarlo”, indicó Henríquez en su cuenta de X.

Brutal lo que le está sucediendo a Jamaica a esta hora. Dios los proteja, especialmente a aquellos que tomaron la decisión de no ir a los refugios. Esto es una catastrofe sin igualpic.twitter.com/Ft6D60H0cE — Max Henriquez Daza (@HenriquezMax) October 28, 2025

Poco antes del impacto, la autoridades se mostraron preocupadas porque muchos habitantes se negaban a acatar las órdenes de evacuación. El ministro de gobierno local, Desmond McKenzie, informó el lunes por la noche que muchos de los cerca de 880 refugios de la isla seguían vacíos.

