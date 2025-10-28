En las últimas horas circularon unas imágenes extraordinarias desde las entrañas del huracán Melissa. El video, compartido recientemente en redes sociales, muestra a un avión del 53º Escuadrón de Reconocimiento Meteorológico de la Fuerza Aérea de EE. UU. —un modelo WC‑130J Weatherbird— volando en el ojo de este ciclón.

(Vea también: Huracán Melissa dejará “inundaciones catastróficas”: escaló a categoría 5 y dicen qué pasará en Colombia)

Lo llamativo es que, según se aprecia, el ojo del huracán es una zona de calma absoluta en medio del caos, con un cielo azul que contrasta sorprendentemente con las paredes de tormenta que lo rodean.

Las imágenes muestran ese efecto ‘estadio’ de nubes como un anillo colosal levantado por la naturaleza: una visión que pocos humanos han presenciado.

Es como si el avión hubiese atravesado la última página de un ‘thriller’ y se encontrara dentro de una sala de espera surrealista antes de volver al fragor de la tormenta.

Acá, el video en cuestión:

🇺🇸 | Imágenes impresionantes del interior del ojo del huracán Melissa, ahora categoría 5, captadas por un WC-130J Weatherbird del 53.º Escuadrón de Reconocimiento Meteorológico de la Fuerza Aérea de EE. UU.

pic.twitter.com/zMgzV89H7y — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 27, 2025

¿Qué se sabe del huracán Melissa?

El huracán Melissa, ya catalogado como categoría 5 en la escala de Saffir-Simpson, se ha convertido en uno de los más intensos del Atlántico en los últimos meses. El sistema se formó a partir de una onda tropical monitoreada desde el 16 de octubre, que transitó desde África occidental hasta el Mar Caribe.

Para el 21 de octubre ya se había convertido en la tormenta tropical Melissa, y luego avanzó lentamente, favorecida por aguas extremadamente cálidas y condiciones de poca cizalladura, lo que le permitió intensificarse con rapidez.

Acá, un video más largo desde el interior del huracán:

Third pass through Melissa. GoPro in side window as different camera looking forward shooting in ultra high res 8k. Not sure when that might get processed as the file turned out ridiculous. Barely had HD space for it and MacBook Pro promptly chocked when I tried to edit it pic.twitter.com/3p430gPvZv — Tropical Cowboy of Danger (@FlynonymousWX) October 27, 2025

Las estimaciones más recientes indican vientos sostenidos que superan los 280 km/h (175 mph aproximadamente) y presión mínima cercana a los 900 hPa, cifras que lo colocan entre los huracanes más poderosos en el Atlántico en términos de ráfagas máximas registradas.

Su desplazamiento es lento, lo cual provoca un agravamiento del riesgo: al avanzar poco, prolonga los efectos destructivos —lluvias intensas, marejada ciclónica, vientos extremos— en un mismo lugar.

Las zonas más amenazadas incluyen Jamaica (que podría sufrir su huracán más fuerte registrado), Haití, República Dominicana, el oriente de Cuba y las Bahamas.

