El paso del huracán Melissa ya alcanzó categoría 5 con vientos de hasta 295 km/h, ha dejado siete muertos y afectará a más de 1,5 millones de personas, principalmente en Jamaica, donde se han habilitado 881 refugios.

El presidente Gustavo Petro se refirió al tema con una frase que causó controversia. En su cuenta de X, compartió un video de la devastación y escribió que los huracanes “defienden el Caribe”. La afirmación fue duramente criticada por usuarios en redes, quienes cuestionaron la manera en que el mandatario abordó la tragedia.

El comentario de Petro surgió luego de que el Comando Sur de Estados Unidos ordenara reubicar embarcaciones fuera de la zona de riesgo. Frente a esto, el presidente colombiano señaló que “el sistema de huracanes del Caribe es lo que lleva agua” a los territorios de la región y agregó que “hasta La Guajira tiene agua gracias a las lluvias que traen los huracanes”.

Huracán Melissa es denominado como “la tormenta del siglo”

Estas declaraciones se producen en un contexto en el que la Organización Meteorológica Mundial calificó a Melissa como “la tormenta del siglo”. Además, el meteorólogo colombiano Max Henríquez advirtió que en Jamaica podrían caer hasta 30 pulgadas de lluvia en 24 horas, “casi toda la lluvia de un año en Bogotá”, según reseñó El Tiempo.

Mientras tanto, las autoridades jamaiquinas activaron planes de emergencia para enfrentar los daños. El alcalde de Kingston, Andrew Swaby, aseguró que “la ciudad está preparada” y que se dispuso maquinaria pesada en puntos estratégicos.

El último boletín del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos advirtió que la situación en Jamaica es “extremadamente peligrosa y amenazante para la vida”, con riesgos de inundaciones catastróficas, deslizamientos y olas de gran magnitud. Entre tano, Haití, República Dominicana y Cuba también están en alerta por los posibles efectos del huracán.

