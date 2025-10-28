Gustavo Petro emprendió una travesía diplomática por el Medio Oriente, según la Presidencia, con el objetivo de estrechar lazos y promover acuerdos en diversos campos como la inversión, energía, educación y cultura.

Este viaje, que se inició el pasado lunes 27 de octubre de 2025 y concluirá el próximo 4 de noviembre, engloba visitas a naciones como Arabia Saudita, Egipto y Catar. La agenda de Petro se da luego de ser incluido en la lista Clinton.

Se espera que el presidente sostenga reuniones con autoridades locales, como una cena ofrecida por el príncipe heredero saudí, Mohamed Bin Salman en Riad. Además, sostendrá encuentros con representantes empresariales para firmar acuerdos y memorandos de entendimiento que impulsen proyectos conjuntos en diferentes áreas estratégicas, según Caracol Radio.

En Arabia Saudita, Petro participará en encuentros oficiales y mesas de trabajo sobre inversión, energía, educación y cultura, buscando fortalecer la cooperación bilateral con el país árabe.

¿Quién estará a cargo del país en ausencia de Gustavo Petro?

Mientras tanto, en territorio colombiano, el ministro de Salud asumirá temporalmente las funciones presidenciales, de acuerdo con una carta enviada por el jefe de Estado al Congreso.

“El regreso a Colombia será el 4 de noviembre de 2025. Durante mi ausencia ejercerá las funciones constitucionales y legales que le sean delegadas el doctor Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, Ministro de Salud y Protección Social”, se lee en la misiva.

